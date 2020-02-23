Gıda Tarım ve Havancılık Fuarına yoğun ilgi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Gıda Tarım ve Havancılık Fuarına yoğun ilgi

İHA

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, Geçtiğimiz gün Büyükşehir Belediyesi 11 Nisan Fuar Merkezinde açılan 7. Şanlıurfa Gıda, Tarım ve Hayvancılık Fuarını ziyaret ederek stantları gezdi.
Start Fuarcılık tarafından organize edilerek 2023 Şubat 2020 tarihleri arasında sürecek olan fuara yerli ve yabancı firmalar stant açarken Türkiye’nin birçok noktasından katılım sağlandı.
Yoğun ilgi ile süren Fuarda, Stantları gezerek fuara katılan vatandaşlarla sohbet eden Beyazgül, Şanlıurfa’nın Bozova ilçesine özgü Gureh Köpeğini inceledi, Köpek hakkında yetiştiricilerinden bilgi aldı.
Burada bir açıklamada bulunan Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, “Şuanda 7. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Fuarındayız. Şanlıurfa bir Turizm ve Fuar Merkezi haline geldi, arka arkaya fuarlarımız açılmakta. Şanlıurfa’mız için çok yararlı bir tarım fuarı olmuş ve çevre illerden çokça ziyaretçilerimiz buraya gelmekte. Fuarı ziyaretimizde Bozova’nın Gureh Köpeğinin bulunduğu yere geldik. Aslan gibi olan bu köpeklerimiz dünyada yeterince tanınmadığını düşünüyorum. İnanıyorum ki bu köpek dünyaca tanındığı halde büyük bir ilgi odağı haline gelecektir” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Şanlıurfa’da bir terörist teslim oldu
YEREL HABERLER Şanlıurfa’da bir terörist teslim oldu
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz’dan Viranşehir Belediyesine ziyaret
YEREL HABERLER AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz’dan ...
Yatalak geldiği hastaneden yürüyerek çıktı
YEREL HABERLER Yatalak geldiği hastaneden yürüyerek çıktı
Şanlıurfa´da iki ayrı kazada 8 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Şanlıurfa´da iki ayrı kazada 8 kişi yaralandı
Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz belediyeyi ziyaret etti
YEREL HABERLER Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz belediyeyi ...
Şanlıurfa’da otomobil devrildi: 5 yaralı
YEREL HABERLER Şanlıurfa’da otomobil devrildi: 5 yaralı
Karaköprü’de tiyatro gösterisi sahnelendi
YEREL HABERLER Karaköprü’de tiyatro gösterisi sahnelendi
Şanlıurfa’da trafik kazalarını önleme toplantısı yapıldı
YEREL HABERLER Şanlıurfa’da trafik kazalarını önleme toplantısı ...
Pamukta verim düşüklüğünün nedenleri tartışıldı
YEREL HABERLER Pamukta verim düşüklüğünün nedenleri tartışıldı
Haliliye’de metruk yapıların yıkımına başlandı
YEREL HABERLER Haliliye’de metruk yapıların yıkımına başlandı
Şanlıurfa’da komşular arasında bıçaklı kavga: 4 yaralı
YEREL HABERLER Şanlıurfa’da komşular arasında bıçaklı kavga: 4 ...
Şanlıurfa'da trafik kazası: 3 yaralı
YEREL HABERLER Şanlıurfa'da trafik kazası: 3 yaralı
Cevdet Yılmaz: Türkiye İdlib´de yaşananlara seyirci kalamaz
YEREL HABERLER Cevdet Yılmaz: Türkiye İdlib´de yaşananlara seyirci ...
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz: “İblid’ de etnik ve mezhep temizlediğine seyirci kalamayız”
YEREL HABERLER AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz: “İblid’ de ...
(Özel) Esnafın dikkati nesli tükenmek üzere olan hayvanı kurtardı Doğaya salınan kelaynak kuşunu köpeklerin elinden kurtardı Köpeklerin yemeğe çalıştığı kelaynak kuşunu kurtarıp yetkililere teslim etti
YEREL HABERLER (Özel) Esnafın dikkati nesli tükenmek üzere olan ...
Telabyad ve Resulayn için insani yardım protokolü imzalandı
YEREL HABERLER Telabyad ve Resulayn için insani yardım protokolü ...
Mahkumlar şehit mezarları ile ailelerinin evlerinin bakımını yapacak
YEREL HABERLER Mahkumlar şehit mezarları ile ailelerinin evlerinin ...
Akçakale’de şehitler için mevlid okutuldu
YEREL HABERLER Akçakale’de şehitler için mevlid okutuldu
Suriye sınırda 21 kilo uyuşturucu madde ele geçirildi
YEREL HABERLER Suriye sınırda 21 kilo uyuşturucu madde ele geçirildi
AK Parti Genel Başkan Vekili Kurtulmuş: Avrupa'nın siyaseti zehirleniyor
YEREL HABERLER AK Parti Genel Başkan Vekili Kurtulmuş: Avrupa'nın ...
Kurtulmuş'tan Almanya'daki ırkçı saldırıya sert tepki AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş: “Avrupa'nın siyaseti zehirleniyor”
YEREL HABERLER Kurtulmuş'tan Almanya'daki ırkçı saldırıya sert ...
Başkanlık koşusunu Pirsus kazandı
YEREL HABERLER Başkanlık koşusunu Pirsus kazandı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X