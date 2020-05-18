Vali Erin’den 19 Mayıs mesajı

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı münasebetiyle bir mesaj yayımladı.

Vali Erin, mesajında, “Vatan toprağının tamamı düşmanlar tarafından işgal edildiği anda bile hürriyet ve bağımsızlık düşüncesinden taviz vermeyen Türk Milletinin, yeni Türk Devletini kurmak için attığı ilk adım olan 19 Mayıs 1919 tarihi, özellikle gençlerimiz için unutulmaması gereken nitelikler taşımaktadır. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün, türlü zorluk ve imkânsızlıklara rağmen giriştiği bu büyük görev, tüm umutların tükendiği anda bile ortaya konacak azim ve iradenin neleri değiştirebileceğinin binlerce örneğiyle doludur. 19 Mayıs 1919’da Samsun’a ayak basan Gazi Mustafa Kemal, önünde uzun, meşakkatli ancak bir milletin bağımsızlığına giden bir yol olduğunu biliyordu. Eski bir milletin kuracağı yeni devlet için başlangıç olan 19 Mayıs, gençlerimiz için tahlil edilmesi ve manasının idrak edilmesi gereken anlamlar taşımaktadır. Milletine ve ülkesine karşı sorumluluklarını bilen, ideal sahibi bir gençlik, geçmişte olduğu gibi gelecekte de hem milletimizin hem de Cumhuriyetimizin bekası adına önemlidir. Milli Mücadelemizin ilk adımı olan 19 Mayıs’in 101’inci yıldönümünü büyük bir gururla kutlarken, Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, Kurtuluş Savaşımızın tüm kahramanlarını saygı, şükran ve rahmetle anıyor, ecdadımızın bizlere emaneti olan bu cennet vatanı daima koruyacaklarına yürekten inandığım gençlerimizin 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’nı kutluyorum” ifadelerini kullandı.

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