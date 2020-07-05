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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Çalışmaları inceleyip muhtarlarla bir araya geldi

İHA

Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, hafta sonu kırsal mahallelerde yürütülen çalışmaları yerinde inceleyerek bölge muhtarları ile bir araya geldi.

Çalışmaları inceleyip muhtarlarla bir araya geldi

Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, hafta sonu kırsal mahallelerde yürütülen çalışmaları yerinde inceleyerek bölge muhtarları ile bir araya geldi.

Muhtarların talep ve önerilerini dinleyen Başkan Canpolat, “Bizler canla başla mücadelesini verdiğimiz çalışmalarımızı vatandaşların memnuniyetini daha da artırmak adına aralıksız sürdürüyoruz” dedi.
Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, vatandaşların talep ve önerilerini dinlemek ve çalışmaları yerinde inceleme kapsamımda gerçekleştirdiği ziyaretlere devam ediyor. Bu çerçevede Başkan Canpolat, hafta sonu kırsal mahalle Sefalı, Kesme, Havşanlı, Asri, Çanakçı ve mezrası Pırpır’ı ziyaret ederek muhtarları ile bir araya geldi. Bölge muhtarların taleplerini dinleyen Başkan Canpolat, buralarda belediye ekiplerince yürütülen çalışmaları da denetledi. Mahallelerde yapılan yol çalışmaları ve çok amaçlı kültür evleri ile ilgili yetkililerden bilgi alan Başkan Canpolat, eksiklerin giderilmesine ilişkin de talimatlar verdi. Salgın tedbirlerinin de alındığı ziyarette Belediye Başkanı Mehmet Canpolat’a AK Parti Haliliye İlçe Başkanı Süleyman Aksu, Belediye Meclis üyeleri, bölge muhtarları ve mahalle sakinleri eşlik etti.
Yürütülen çalışmalara ilişkin konuşan Çanakçı Mahalle Muhtarı Mahmut Horozlu, “Belediye Başkanımıza çalışmalarından dolayı çok teşekkür ediyorum. Yürütülen çalışmaları çok beğeniyoruz. Allah kendilerinde razı olsun. Bizim ve bütün civar mahallelere yol yapıyorlar. Ben bir kez daha kendilerini mahallem adına teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.
Asri Mahalle Muhtarı İsa Polat ise, “Mahallemize yapılan yol çalışmalarından dolayı Belediye Başkanımız Mehmet Canpolat’a çok teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.
İncelemeler sonrası değerlendirmelerde bulunan AK Parti Haliliye İlçe Başkanı Süleyman Aksu da, “Vatandaşlarımızın içinde dolaşırken hizmetlerle ilgili hiçbir sıkıntımızın olmadığını gördük. Sağ olsun bizim de yüzümüzü ak ettiği için Belediye Başkanımıza çok çok teşekkür ediyoruz. Sahada durumumuz iyi, hizmetler iyi, yapılan yolları yerinde gördük gerçekten en iyi şekilde malzeme kullanılmış ve en iyi işçilik verilmiş. Bu değerli hizmetlerinden dolayı bütün belediye çalışanlarına, Belediye Başkanımıza ve meclis üyelerimize ben ilçem adına teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.
Bölgedeki incelemelerin ardından durum değerlendirmesi yapan Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, merkez ve kırsal mahallelerde çalışmaların aralıksız devam ettiğini belirterek, “Bölge muhtarları ile birlikte sahadaki çalışmalarımızı hep birlikte yerinde gördük. Fen İşleri ekiplerimiz sahadalar. Haliliye’nin diğer mahallelerinde olduğu gibi bu bölgede de stablize çalışmalarımız devam ediyor. Bizler canla başla mücadelesini verdiğimiz çalışmalarımızı vatandaşların memnuniyetini daha da artırmak adına aralıksız sürdürüyoruz. İnşallah sonrasında da projelendirdiğimiz gibi en kısa sürede asfalt plentini kuracağız. Köy içlerimizi de sathi kaplamalarını yaparak vatandaşlarımıza daha güzel daha nezih bir ortam sunacağız. Bölge muhtarlarımızla da bir araya geldik. Yapmış olduğumuz kültür evlerini hep birlikte ziyaret ettik. Eksikler ile ilgili talimatlarımızı verdik. Son olarak da Fen İşlerimizin buradaki çalışmalarını yerinde denetledik. Buradaki vatandaşlarımız, muhtarlarımız çok memnunlar. Hem çalışmadan hem de çalışmanın kalitesinden memnunlar. Bundan dolayı başta Fen İşleri ekiplerimiz olmak üzere tüm ekiplerimize teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

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