Danayı iple ayağından iş makinesine bağlayıp kesime götürdüler Kesime götürülen danaya eziyete sosyal medyadan tepki Valilikten danaya eziyet açıklaması

– Şanlıurfa’da bayramın ilk günü ayağından kepçeye bağlanarak kesim alanına götürülen danayla ilgili Vali Abdullah Erin, sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Karaköprü Belediyesi de yaşanan olayla ilgili basın açıklamasında bulundu.

Edinilen bilgiye göre olay, Karaköprü ilçesine bağlı Şenevler Mahallesinde yaşandı. Bayramın ilk günü ayağından iple iş makinesine asılan dana, kesim yapılacak alana götürüldü. Arka ayağından kepçenin ağzına bağlanan dana, metrelerce havada götürüldükten sonra herkesin gözleri önünde kesildi. Görüntülerin sosyal medyaya düşmesinin ardından çok sayıda tepki geldi.



Vali Abdullah Erin sosyal medya hesabından duyurdu

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin de sosyal medya hesabından bir açıklama yaparak kepçe operatörü ile dana sahibinin yakalandığını ve haklarında işlem yapıldığını duyurdu. Vali Erin açıklamasında, ”01.08.2020 günü ilimizde meydana gelen ve basına yansıyan ‘Hayvana Eziyet’ konusu ile ilgili olarak, olaya karışan kepçe operatörü, kurban sahibi ve kasap yakalanmış, 5199 sayılı kanuna göre idari para cezası uygulanmış ve şahıslar hakkında ayrıca adli tahkikat başlatılmıştır” ifadelerini kullandı.



Karaköprü Belediyesi de açıklamada bulundu

Olayla ilgili Karaköprü Belediyesinden de bir açıklama geldi. Belediyeden yapılan açıklamada, “Kurban Bayramının 1’inci günü Karaköprü İlçemize bağlı Şenevler Mahallesinde bulunan kurban kesim yerinde yaşanan ve sosyal medyada dolaşan insanlık dışı görüntülerle ilgili açıklama yapma gereği duyulmuştur. Kurban Bayramının ilk günü Şenevler Mahallemizdeki kurban kesim alanında yaşanan ve bir kurbanlığın ayaklarından kepçeye bağlanarak taşınmasıyla ilgili görüntüler sosyal medyada çokça dolaşırken, art niyetli bazı kişiler tarafından görüntülerde kullanılan kepçenin Karaköprü Belediyesine ait olduğu iddia edilmiştir. Öncelikle yaşanan kötü görüntülerle ilgili Karaköprü Belediyemizin 444 9 657 Numaralı Beyaz Masa şikayet hattına herhangi bir şikayet oluşturulmamış olup insanlık dışı görüntüde kullanılan kepçenin Karaköprü Belediyesi'ne ait olmadığını belirtmek isteriz.

Olay emniyete intikal etmiş olup hayvan sahibi ve kepçe operatörünün ifadeleri alınmıştır. Karaköprü Belediyesi olarak bu olayın ve belediyemize yapılan çirkin ithamların hukuk yoluyla takipçisi olacağımızın bilinmesini isteriz. Kurbanlık hayvana yapılan bu eziyeti kınıyor, tüm vatandaşlarımıza hayırlı bayramlar diliyoruz” denildi.

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