Metruk evdeki yangın söndürüldü

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Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesinde metruk bir evde çıkan yangın itfaiye tarafından söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre yangın, gece saatlerinde Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesine bağlı Turgut Özal Mahallesinde çıktı. Metruk bir evde çıkan yangına ilk önce yan tarafta bulunan parkın görevlilieri hortumla müdahale etti. Olay yerine giden itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede söndürmeyi başardı.

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