Kazada motosikletteki 2 kişinin havaya fırladığı anlar kamerada

Ömer ŞULUL/ŞANLIURFA (DHA)- ŞANLIURFA'da, otomobile çarpan motosikletteki 2 kişinin havaya fırlayıp, yola savrulması, mobese kamerası görüntülerine yansıdı.
Kaza, geçen ay Devteşti Mahallesi'nde meydana geldi. 2 kişinin bulunduğu motosiklet, kavşakta dönmeye çalışan otomobile çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle motosikletteki 2 kişi havaya fırlayıp takla atarak yola savruldu.
Mobese kamerası görüntülerine yansıyan kazada, motosikletteki 2 kişinin bir anda yerden kalkıp, koşarak kaçması dikkat çekti.DHA-Güvenlik Türkiye-Şanlıurfa Ömer ŞULUL
2020-08-13 17:20:13
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