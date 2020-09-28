Arkadaşlarıyla oynarken yılanın ısırdığı Civan, yoğun bakımda

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



MUSTAFA UFAK / HİLVAN (Şanlıurfa), (DHA)ŞANLIURFA'nın Hilvan ilçesinde, arkadaşlarıyla oyun oynarken yılanın ısırdığı Civan Bakay (13), hastaneye kaldırıldı. Yoğun bakımda tedavi gören Bakay'ı ısıran yılanın zehirli engerek olduğu ve öldürüldüğü belirtildi.

Olay, Bahçelievler Mahallesi'nde meydana geldi. Arkadaşları ile birlikte sokakta oyun oynayan Civan Bakay'ı, el parmaklarından yılan ısırıldı. Acıyla evine koşan Bakay, durumu ailesine anlattı. Çağrılan ambulansla Hilvan Şehit Halit Şıltak Devlet Hastanesi'ne götürülen Bakay, ilk müdahalenin ardından Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınan Civan'ın hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenilirken, ısıran yılanın zehirli engerek olduğu ve çevredekiler tarafından öldürüldüğü belirtildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Şanlıurfa / Hilvan Mustafa UFAK

2020-09-28 13:08:11



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.