Haliliye kırsalında parke döşemesi çalışmaları

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Haliliye Belediyesi, kırsal mahallelerde parke döşeme çalışmalarına devam ediyor.

Haliliye Belediyesi, merkez ve kırsal mahallelerde yol yapım ve parke döşeme işlemlerini sürdürüyor. Belediye Başkanı Mehmet Canpolat’ın talimatları doğrultusunda Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, İkiağız Mahallesi’nde yapılan yol yapım çalışmalarının ardından kilitli parke döşeme işlemlerine başladı. Mahallede ilk olarak okul çevresi ile işe başlayan ekipler kısa bir sürede tüm mahallenin parke döşeme işlemini tamamlamayı hedefliyor.

İkiağız mahalle sakinleri, mahallelerinde yapılan çalışmalardan memnun olduklarını belirterek Haliliye Belediyesine teşekkür etti.

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