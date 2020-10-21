Temizlik işçisi, yolda bulduğu 35 bin lirayı sahibine teslim etti



Ali LEYLAK/ŞANLIURFA, (DHA)ŞANLIURFA'da, temizlik işçisi Mehmet Kara, yolda bulduğu poşetteki 35 bin 360 lirayı sahibine ulaştırdı. Asgari ücretle çalıştığını belirten Kara, "Borcum var ama parayı almak aklımdan geçmedi. Sahibinin teşekkür etmesi bana yetti" dedi.

Haliliye Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü'nde görev yapan işçi Mehmet Kara, Cumhuriyet Caddesi'nde mıntıka temizliği yaparken poşet fark etti. İçine bakan Kara, para olduğunu görünce Sarayönü Polis Merkezi'ne götürüp, teslim etti. Polis ekipleri, yaptıkları araştırmada, paranın Cemal Kaya'ya ait olduğunu belirledi. Temizlik işçisi Kara, polis ekiplerinin nezaretinde 35 bin 360 lira parayı, Kaya'ya teslim etti.

Asgari ücretle belediyede temizlik görevlisi olarak çalıştığını anlatan Mehmet Kara, bulduğu paraya dokunmadan polis merkezine götürdüğünü belirterek, "Borcum var ama parayı almak hiç aklımdan geçmedi. Sahibinin teşekkür etmesi bana yetti. 7 çocuğum var ve asgari ücretle çalışıyorum. Borcum da var ama parada gözüm olmadı. Sahibine teslim ettim, şimdi mutluyum" diye konuştu.

Borcunu yatırmak için parayı bankadan çektikten sonra düşürdüğünü fark edince çok üzüldüğünü belirten Cemal Kaya da temizlik işçisine teşekkür ederek, "Allah kendisinden razı olsun. Temiz bir insanmış, paramı getirdi" dedi.

Temizlik işçisi Mehmet Kara´nın, örnek davranışından dolayı Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat tarafından ödüllendirileceği belirtildi.DHA-Genel Türkiye-Şanlıurfa Ali LEYLAK

2020-10-21 16:07:33



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