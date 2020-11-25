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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Üst yapı çalışmaları aralıksız sürüyor

İHA

Üst yapı çalışmaları aralıksız sürüyor

Akçakale Belediyesi, üst yapı çalışmalarını merkez ve kırsal ayırt etmeksizin gece gündüz demeden sürdürüyor.
Kırsalda yol atağı başlatan Akçakale Belediyesinin stabilize yol çalışmaları aralıksız devam ederken çalışmaları yerinde inceleyen Belediye Başkanı Mehmet Yalçınkaya ilçeyi kışa hazırlayıp insanların rahat bir mevsim geçirmeleri için canla başla çalıştıklarını dile getirdi.
Ekipler, Yenişehir Mahallesinde yolları ulaşıma hazır hale getirmek için yoğun mesai harcıyor. Her fırsatta sahaya inerek çalışmaları denetleyen Başkan Yalçınkaya Yenişehir Mahallesindeki çalışmaların da yerinde inceleyerek bilgi aldı. Başkan Yalçınkaya’ya Mahalle Muhtarı Ahmet Toygar da eşlik etti.
İncelemelerinin ardından açıklamalarda bulunan Başkan Yalçınkaya yolların yeni yıl öncesi hazır hale getirilmesi için gayret gösterildiğine dikkat çekerek, “Yenişehir Mahallesinde muhtarımız ile birlikteyiz. Yapmak istediğimiz köyler ve şehir hepsi bir arada kışa hazırlamak. Kış hazırlıkları içerisinde acil olan yerleri inşallah yılbaşına kadar düzenli hale getirip hayatı kolaylaştıracağız. Burada da çok büyük mesafe aldık. Öyle inanıyorum ki yılbaşından sonra makine parkını tamamen durduracağız. Hiçbir çalışmaya gerek kalmayacak. Baharda geri kalan hizmetleri tamamlayacağız” dedi.
Çalışmalar aralıksız devam ediyor
İlçede üst yapı çalışmalarının aralıksız devam ettiğini belirten Başkan Yalçınkaya, ”Spor tesisleri, düğün salonu, Akçakale'nin sahası, diğer halı saha, çevre yolu bu mahallede. Onun için bu mahalle çok şanslı ve önü açık bir mahalle. Ana yol çalışması da devam ediyor. Buranın şeklini, güzelliklerini ortaya koyacak AkçakaleUrfa yolu... Onun için köyler ve şehir hepsini bir arada stabilize yol çalışması, parke çalışması, ağaçlandırma çalışması hepsine aralıksız devam ediyoruz. Yılbaşına kadar bunları toparlayıp inşallah Akçakale'yi kışa hazırlayıp insanların rahat bir kış geçirmelerini, öğrencilerin okula çamursuz gidebilmelerini sağlamak için canla başla çalışıyoruz. Bu noktada da çok büyük mesafe aldık. Allah yardımcımız olsun. Akçakale'ye hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.
Muhtar Toygar ise, “Akçakale Belediye Başkanı Mehmet Yalçınkaya Yenişehir Mahallemizde stabilize yol çalışması yapıyor. Yenişehir halkı adına Yenişehir Mahallesi Muhtarı olarak başkanımıza çok teşekkür ederiz” diye konuştu.

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