Suruç’ta tüp patladı, uzman çavuş ile oğlu hayatını kaybetti

Şanlıurfa’nın Suruç ilçesinde tüp patlaması sonucu uzman çavuş ile 4 aylık oğlu hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre olay, gece saat 00.50 sıralarında Şanlıurfa’nın Suruç ilçesine bağlı Barış Mahallesindeki 6 katlı binanın en üst katında yaşandı. İddiaya göre evdeki mutfak tipi tüpün patlaması sonucu yangın çıktı. Patlama sonucu evin bulunduğu kattaki pencere, klima motoru ve beton parçaları yerinden koptu. Yangın nedeniyle bölgeye çok sayıda itfaiye ve ambulans ekibi sevk edildi. olay yerine giden ekipler yangını söndürerek içeride bulunan anne, baba ve 2 çocuğu kurtarmaya çalıştı. Alevlerin arasından çıkartılan Jandarma Uzman Çavuş Kaan Can Serpinli ve eşi ile 2 çocuğu Suruç Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan Uzman Jandarma Çavuş Kaan Can Serpinli ile 4 aylık oğlu Asil Göktuğ Serpinli kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Anne ile kızın tedavisine ise devam ediliyor.

Valilik açıklama yaptı

Şanlıurfa Valiliği de yaşanan olay sonrası bir açıklama yaptı. Valiliğin açıklamasında, “20.01.2021 tarihinde saat 00.50 sıralarında İlimiz Suruç İlçesi Barış Mahallesinde, altı katlı bir binanın en üst katındaki ikamette meydana gelen tüp patlaması sonucu, Suruç İlçe Jandarma Komutanlığında görevli J.Uzm.Çvş. Kaan Can Serpinli ve dört aylık oğlu hayatını kaybetmiş, Jandarma personelimizin eşi ve kızı ise yaralı olarak kaldırıldıkları Suruç Devlet Hastanesinde tedavi altına alınmıştır.

Yaşanan kazada hayatını kaybeden Jandarma personelimiz ve evladına Allah’tan (cc) rahmet, yaralı anne ve çocuğumuza da acil şifalar dileriz” ifadelerine yer verildi.

