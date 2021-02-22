Canpolat AK Parti teşkilatıyla bir araya geldi

Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, son yapılan kongrelerle başkanlığa seçilen il başkanı, kadın ve gençlik kolları başkanlarına hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Haliliye Belediye Başkan Mehmet Canpolat, AK Parti Genel Merkezi tarafından Haliliye İlçe Başkanlığına atanan İbrahim Eyyüpoğlu’nu beraberindeki belediye meclis üyeleriyle birlikte ziyaret etti. İlçe başkanına hayırlı olsun temennilerinde bulunan Canpolat, “Genel merkezimiz tarafından görev tevdi edilen değerli başkanımıza, bizlerle çıkmış olduğu bu kutlu yolda başarılar diliyoruz. Bugün meclis üyelerimiz ile birlikte hayırlı olsun ziyaretine geldik. Bundan sonraki süreçte geçmişte olduğu gibi, gelecekte de birlik ve beraberlik içerisinde Şanlıurfa ve Haliliye için bu hizmet yolunda daha da birbirimize kenetlenerek çalışacağımızı ifade etmek isterim” diye konuştu.

Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, beraberindeki belediye meclis üyeleri ve AK Parti Haliliye İlçe Başkanı ile birlikte AK Parti İl Başkanlığına geçti. Canpolat ve beraberindeki heyet, İl Kadın Kolları Başkanı Demet Saatçi Güven ve İl Gençlik Kolları Başkanı Emre Karaçizmeli’yi ziyaret ettikten sonra parti binasından ayrıldı.

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