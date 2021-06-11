Şanlıurfa'da 1 kişinin öldüğü kavgada 8 gözaltı

Ali LEYLAK/ŞANLIURFA, (DHA)ŞANLIURFA´da evin önüne konulan çöp kutusu nedeniyle komşu iki aile arasında çıkan 1 kişinin öldüğü, 4 kişinin de yaralandığı kavgayla ilgili 8 kişi gözaltına alındı.
Kubacık Mahallesi´nde komşu Kubacık ve Sak ailelerinin bireyleri arasında evin önüne çöp kutusu konulması nedeniyle dün çıkan silahlı kavgada İsa Sak (33) öldü, 4 kişi de yaralandı. Olayın ardından jandarma tarafından başlatılan soruşturmada isimleri açıklanmayan 8 şüpheli suç aleti tüfek, tabanca ve sopalarla yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler, sağlık kontörlünden geçirilerek ifadeleri alınmak üzere İl Jandarma Komutanlığı´na götürüldü.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Şanlıurfa Ali LEYLAK
2021-06-11 13:26:47
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Soru Bankası
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.