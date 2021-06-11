Şanlıurfa'da 1 kişinin öldüğü kavgada 8 gözaltı



Ali LEYLAK/ŞANLIURFA, (DHA)ŞANLIURFA´da evin önüne konulan çöp kutusu nedeniyle komşu iki aile arasında çıkan 1 kişinin öldüğü, 4 kişinin de yaralandığı kavgayla ilgili 8 kişi gözaltına alındı.

Kubacık Mahallesi´nde komşu Kubacık ve Sak ailelerinin bireyleri arasında evin önüne çöp kutusu konulması nedeniyle dün çıkan silahlı kavgada İsa Sak (33) öldü, 4 kişi de yaralandı. Olayın ardından jandarma tarafından başlatılan soruşturmada isimleri açıklanmayan 8 şüpheli suç aleti tüfek, tabanca ve sopalarla yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler, sağlık kontörlünden geçirilerek ifadeleri alınmak üzere İl Jandarma Komutanlığı´na götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Şanlıurfa Ali LEYLAK

2021-06-11 13:26:47



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