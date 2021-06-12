Almanya’da evlat nöbeti tutan anneden PKK ve HDP’ye sert tepki “Çocuğumu götürmelerinin sevincini onlara yaşatmayacağım” “Kürtlerin HDP’ye ihtiyacı yok” Almanya’da evlat nöbeti tutan anne Şanlıurfa’da Şanlıurfa’ya gelen Maide T., çocukları PKK’nın elinde olan ailelere eylemlerinde destek verecek Almanya’dan Güneydoğu’ya evlat nöbeti tutan ailelere destek için geldi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Almanya’da evlat nöbeti tutan anneden PKK ve HDP’ye sert tepki “Çocuğumu götürmelerinin sevincini onlara yaşatmayacağım” “Kürtlerin HDP’ye ihtiyacı yok” Almanya’da evlat nöbeti tutan anne Şanlıurfa’da Şanlıurfa’ya gelen Maide T., çocukları PKK’nın elinde olan ailelere eylemlerinde destek verecek Almanya’dan Güneydoğu’ya evlat nöbeti tutan ailelere destek için geldi

İHA

Almanya’da evlat nöbeti tutan anneden PKK ve HDP’ye sert tepki “Çocuğumu götürmelerinin sevincini onlara yaşatmayacağım” “Kürtlerin HDP’ye ihtiyacı yok” Almanya’da evlat nöbeti tutan anne Şanlıurfa’da Şanlıurfa’ya gelen Maide T., çocukları PKK’nın elinde olan ailelere eylemlerinde destek verecek Almanya’dan Güneydoğu’ya evlat nöbeti tutan ailelere destek için geldi

Kızı PKK terör örgütü tarafından kaçırıldığı için Almanya’nın başkenti Berlin'de tek başına nöbet tutan Maide T., çocukları PKK tarafından kandırılan ya da kaçırılan annelerden destek alıp destek olmak için Türkiye’ye geldi. Güneydoğu Anadolu Bölgesindeki annelerle görüşen Maide T., Şanlıurfa’da yaptığı açıklamada PKK terör örgütüne kızını kaçırdıkları için bedel ödeteceğini söyledi.
Almanya’da yaşayan Maide T.’nin kızı Nilüfer T., yaklaşık 2 yıl önce PKK terör örgütü tarafından kaçırıldı. Kızını terör örgütünün elinden alamayan anne, Almanya’nın başkenti Berlin'de bulunan tarihi Brandenburg Kapısı’nın önünde evlat nöbeti tutmaya başladı. Yaklaşık bir yıldır Almanya’da nöbet tutan Maide T., çocukları PKK terör örgütü tarafından kandırılan ya da kaçırılan annelerle buluşmak üzere Türkiye’ye geldi. İlk önce İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile görüşen Maide T. daha sonra Güneydoğu Anadolu Bölgesine geçti. Diyarbakır’da HDP önünde nöbet tutan annelere hem destek olmak hem de onlardan destek istemek için Türkiye’ye geldiğini söyleyen Maide T., “Çocukları PKK’ya katılmasına rağmen ihbar etmeyen bir çok aile var. PKK’nın kendisine kattığı yaklaşık 6 bin insan ölmüş. Daha Türkiye tarafındaki insanları saymıyorum. Yazık, günah değil mi, artık buna hepimizin dur demesi lazım. Kürt anne babanın da, Türk anne ve babanın da birlik olup dur semesi lazım. Ben çocuğumu el bebek, gül bebek büyütüyorum, ben çocuğuma kıyamazken başkaları nasıl olur da çocuğuma kıyar. Ben buraya Diyarbakır annelerine, benim durumumda olan bütün annelere destek olmak ve destek almak amacıyla geldim” dedi.

Almanya anneye yardımcı olmadı
Türkiye’nin gösterdiği hassasiyeti Almanya’dan da beklediğini söyleyen Maide T.,” Benim çocuğumun getirilmesi için ne kadar imkan varsa kullanılmasını rica etmiştim ve İçişleri Bakanımız da bana bu sözü verdi. Çocuğumun kurtarılması için ne gerekiyorsa yapılacağını söyledi. Ben bunu Alman makamlarından da beklerdim” ifadelerine yer verdi.
Aileleri tehdit ediyorlar
PKK terör örgütünün çocuklarını geri isteyen aileleri tehdit ettiğini söyleyen Maide T., “Benim çocuğumun bir hayali vardı. Diğer çocuklar gibi bir hayali vardı, bir kariyer yapacaktı. Benim çocuğumun hem geleceğini çaldılar hem de bedenini çaldılar. Ben bunu asla kabul etmiyorum. Kabul edilecek bir durum değil. Kimsenin de kabul ettiğini sanmıyorum ama insanları korkutuyorlar. İnsanlara boş umutlar veriyorlar. Şikayet etme, çocuğun gelecek diyorlar. Çocuk öbür tarafa gittiğinde de eğer sen ortalığı velveleye verirsen çocuğunun bir daha ölüsünü bile göremezsin diye tehdit ediyorlar. Bir de aileleri tehdit ediyorlar, beni tehdit ettikleri gibi. Ben de çok tehdit edildim. Beni tehditler hiç ırgalamıyor çünkü ben kendimi düşünecek halde değilim. Benim şu anda tek düşüncem çocuğum. Çocuğumun gelmesi için, hayatının kurtulması için ne gerekiyorsa yapacağım” şeklinde konuştu.

“Çocuğumu götürmelerinin sevincini onlara yaşatmayacağım”
Çocuğunu geri almak için ne gerekiyorsa yapacağını söyleyen Maide T., “Beyinlerini yıkıyorlar, ondan sonra diyorlar ki gönüllü gitti, karar verdi. Çocuğumun beynini yıkadılar. O çocuğun beynini nasıl yıkadılarsa, alıp götürdülerse benim çocuğumun içindeki o pis bilgileri silip geri gönderecekler. Eğer geri göndermezlerse benim mücadelem bitmeyecek. Bunlar beni çok hafife alıyorlar. Hafife alınmayacak bir anne olmadığımı onlara göstereceğim. Evladımı çalıp götürmenin bedelini çok ağır ödeyecekler. Annede korku olmaz çünkü anne vicdanı, anne sevgisi o korkuların hepsinin üstündedir. O yüzden kimse kusura bakmasın ben Allah’tan başka kimseden korkmuyorum. Benim kellem de gitse çocuğumun geri gelmesi için ne gerekiyorsa yapacağım. Bunu onların yanına kar olarak bırakmayacağım. Asla kar bırakmayacağım. Bunlar bu çocuğu götürdüklerine sevinemeyecekler çünkü ben bu sevinci onlara yaşatmayacağım. Benim evladımı haince alıp götürdüler diğer evlatlar gibi, ne uğruna. Şimdiye kadar kayda geçmiş, geçmemiş 5 binde fazla insanımızı kendi emelleri ve kendi kirli amaçları için öldürttüler. Yeter, elinizi ayağınızı çocuklarımızın üzerinden çekin. Ben Kürt olduğum için diyet ödemek zorundayım. Ben çocuğumu kurban vermek zorunda mıyım? Hiçbir anne ve baba kendi çocuğunu kurban vermek zorunda değil” ifadelerini kullandı.

“Sen onlardan yana olunca annesin, olmayınca değilsin”
Birinin evladını alacaklarsa sadece anneye sormaları gerektiğini söyleyen Maide T., “Benim evladımı alacaklarsa önce gelip bana sorsunlar, kızıma değil, kocama değil, kardeşime, anneme, babama değil, bana sorsunlar çünkü ben doğurdum, o evlada ben can verdim, ben büyüttüm, benim ona emeğim geçti. Bana soracaklar, evladımın kendisine de değil. Sen evladını, sen hakkını kurban ediyor musun diye bana sormaları lazımdı. Bir de kadın haklarından bahsediyorlar. Yeri geldiğinde anne, baba haklarından bahsediyorlar. Ben bir anneyim. Neden bir anne olarak ben ciddiye alınmıyorum, neden benim çocuğumu bana göndermiyorlar. Sen onlardan yana olunca annesin, başımızın üstünde yerin var. Hani kullanacaklar ya. Sen onlara karşıysan anne değilsin. Böyle saçmalık mı olur. Ben kim olursam olayım bir anneyim, çocuğumu kimseye kurban vermek zorunda değilim, vermiyorum da” ifadelerine yer verdi.

“Kürtlerin HDP’ye ihtiyacı yok”
HDP’nin herkesi kandırdığını ve Kürtlere hainlik eden bir parti olduğunu söyleyen Maide T., “Kürtler HDP’ye güvenip, en nihayetinde onların dilinden anlayan, onlar temsil eden, onları koruyan, kollayan bir parti sanarak oy verdiler. HDP ne yaptı, onların çocuklarını aldı, canlarını aldı, onların mallarını aldı. Onları yok etti. HDP’ye güvenmekle büyük bir hata yaptılar, yazıklar olsun. HDP hem mallarını alıyor, hem canlarını alıyor, hem de desteklerini alıyor. Düşünün “Bana oy verin, çocuklarınızın ölmesine neden olayım” olabilir mi böyle bir parti. Kürtler HDP’nin kendileri için hain bir parti olabileceğini düşünemediler, hesap edemediler. Hiçbirimiz hesap edemedik ama hain bir parti çıktı. Kendi insanını kurban aldı, kendi insanını kurban veriyor. Kim için, ne için? Bir hiç için, başkalarının piyonu yapmak için, gerçekten yazıklar olsun. Bütün Kürtlerin artık buna dur demesi lazım. Sana o vermiyorum. Eğer benim canımı alıyorsan, malımı alıyorsan sana oy yok, seni siliyorum demesi lazım. Kürtlerin böyle bir partiye hiçbir zaman ihtiyacı yok. Gelip benim evladımı, canımı yüreğimden koparıp götüren, bir insanın çocuğu giderse kendisi de gitmiş oluyor zaten, kendisi de yaşamıyordur. Canı giden bir insanı böyle bir düşmana, beni yakan birine ihtiyacı olabilir mi? Beni yakan bir insanı ben de yakarım. Kaşa kaş, göze göz. Şimdi sıra Kürtlere geldi, kendilerine yakan partiyi yakacaklar, yakmaları lazım” diye konuştu.
Güneydoğu Anadolu Bölgesinde bir çok ili gezen Maide T. Gara şehitlerinin aileleriyle görüştükten sonra Diyarbakır’a geçerek HDP önünde evlat nöbeti tutan annelere destek ziyaretinde bulunacak.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Şanlıurfa´da 2 polisi silahla yaralayan 3 kişi yakalandı (2)
YEREL HABERLER Şanlıurfa´da 2 polisi silahla yaralayan 3 kişi ...
Şanlıurfa´da uyuşturucuya 2 tutuklama
YEREL HABERLER Şanlıurfa´da uyuşturucuya 2 tutuklama
Şanlıurfa’da 125 kilogram esrar maddesi ele geçirildi
YEREL HABERLER Şanlıurfa’da 125 kilogram esrar maddesi ele geçirildi
Polise silahlı saldırı düzenleyen 3 şahıs tutuklandı
YEREL HABERLER Polise silahlı saldırı düzenleyen 3 şahıs tutuklandı
Haliliye ve Eyyübiye kırsalında asfalt atağı
YEREL HABERLER Haliliye ve Eyyübiye kırsalında asfalt atağı
Salih Ekinci, esnafı dinledi belediyenin çalışmalarını anlattı
YEREL HABERLER Salih Ekinci, esnafı dinledi belediyenin ...
En baba müze Karaköprü’ye taşınıyor Müslüm Gürses Müzesi Karaköprü’ye taşınacak
YEREL HABERLER En baba müze Karaköprü’ye taşınıyor Müslüm Gürses ...
Vali Erin, Resulayn’daki Süryani cemaatiyle buluştu
YEREL HABERLER Vali Erin, Resulayn’daki Süryani cemaatiyle buluştu
CHP'li Nazlıaka: 450 kadının hayatta kalmasına vesile olduk
YEREL HABERLER CHP'li Nazlıaka: 450 kadının hayatta kalmasına vesile ...
Yakıt tankeri şarampole devrildi
YEREL HABERLER Yakıt tankeri şarampole devrildi
Bıçaklanma sonucu kalbi duran genç, hastanede hayata döndü
YEREL HABERLER Bıçaklanma sonucu kalbi duran genç, hastanede hayata ...
1 kişinin ölümüyle sonuçlanan çöp kutusu kavgasında 8 gözaltı
YEREL HABERLER 1 kişinin ölümüyle sonuçlanan çöp kutusu kavgasında 8 ...
Akçakale’de turnuva öncesi hazırlık başladı
YEREL HABERLER Akçakale’de turnuva öncesi hazırlık başladı
Canpolat ile projeler bir bir hayata geçiyor
YEREL HABERLER Canpolat ile projeler bir bir hayata geçiyor
Şanlıurfa'da 1 kişinin öldüğü kavgada 8 gözaltı
YEREL HABERLER Şanlıurfa'da 1 kişinin öldüğü kavgada 8 gözaltı
Parçalanan el, Şanlıurfa'da ameliyatla dikildi Pompalı tüfekle eli parçalanan hasta sağlığına kavuştu Kesilecek denilen el, Şanlıurfa'da ameliyatla kurtarıldı
YEREL HABERLER Parçalanan el, Şanlıurfa'da ameliyatla ...
Eyyübiye’de dev sera tesisi kuruluyor
YEREL HABERLER Eyyübiye’de dev sera tesisi kuruluyor
Şanlıurfa’da 393 adet tarihi eser ele geçirildi
YEREL HABERLER Şanlıurfa’da 393 adet tarihi eser ele geçirildi
Karaköprü’de zabıta ekipleri halk sağlığı için sahada
YEREL HABERLER Karaköprü’de zabıta ekipleri halk sağlığı için sahada
Şanlıurfa´da 2 polisi silahla yaralayan 3 kişi yakalandı
YEREL HABERLER Şanlıurfa´da 2 polisi silahla yaralayan 3 kişi ...
Hırsız bu kez cips çaldı Şanlıurfa’da patates cipsi hırsızlığı kamerada
YEREL HABERLER Hırsız bu kez cips çaldı Şanlıurfa’da patates cipsi ...
Polise saldıran 3 kişi yakalandı
YEREL HABERLER Polise saldıran 3 kişi yakalandı
Şanlıurfa´da polislere ateş açıldı: 2 yaralı (2)
YEREL HABERLER Şanlıurfa´da polislere ateş açıldı: 2 yaralı (2)
Şanlıurfa Valisi Erin yaralı polisleri ziyaret etti
YEREL HABERLER Şanlıurfa Valisi Erin yaralı polisleri ziyaret etti