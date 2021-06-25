Otomobil bariyerlere çarptı: 2 yaralı

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Şanlıurfa'da otomobilin bariyerlere çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Şanlıurfa Diyarbakır karayolunun 9'uncu kilometresinde meydana geldi. C.F.'nin kullandığı 63 NR 110 plakalı otomobil bariyerlere çarptı. Kazada sürücü ile N.F. yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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