Akçakale’de kütüphane öğrencilerin evi oldu

Akçakale Belediye Başkanı Mehmet Yalçınkaya’nın girişimleri ile ilçeye kazandırılan yeni eğitim salonu ve kütüphane öğrencilerin ikinci yuvası oldu.

Akçakale Belediyesi ile eğitime destek sürüyor. Başkan Mehmet Yalçınkaya’nın öncülüğünde Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı desteği ile yıllardır atıl durumdaki iki katlı binanın bir katı eğitim salonu ve kütüphaneye dönüştürüldü. Böylece okullar bölgesinde olması sebebiyle de öğrenci ve öğretmenlerin kitap okuyup, ders çalışabilmelerine imkan sağlayacak olan alternatif bir alan oluşturulmuş oldu. Salona giden öğrencilerden 12 yaşındaki Ahmet Türk, kütüphanenin ikinci evleri olduğunu belirterek, “Kitap okumamızı geliştiriyoruz. Dini kitaplar, eğlenceli kitaplar var. Canımız sıkıldığında ilk geldiğimiz yer burası. İkinci evimiz gibi hissediyoruz burayı. İlmimizi geliştiriyoruz. Çok güzel bir yer. İyi ki açılmış. Belediye Başkanı Mehmet Yalçınkaya’ya teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Öğrencilerden 8 yaşındaki Fidan Maskan da emeği geçenlere teşekkür etti.

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