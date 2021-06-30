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Köy çocuklarının survivor heyecanı Şanlıurfa kırsalındaki 6 okulun öğrencileri için parkur yarışmaları düzenledi Çocukların telafi eğitimi heyecanı

İHA

Köy çocuklarının survivor heyecanı Şanlıurfa kırsalındaki 6 okulun öğrencileri için parkur yarışmaları düzenledi Çocukların telafi eğitimi heyecanı

Şanlıurfa kırsalında 6 okulun öğrencileri survivor benzeri parkur yarışlarında ter döktü. İlk defa toplu halde bir etkinliğe katılan öğrencilerin yüzü güldü.
Pandemi nedeniyle ara verilen yüz yüze eğitimden sonra başlayan telafi eğitimleri çocukların yüzünü güldürüyor. Çocukların üzerindeki pandemi baskısı, 18 Haziran ile 2 Temmuz tarihleri arasında düzenlenen sosyal etkinliklerle atlatılmaya çalışılıyor.
Şanlıurfa’nın Eyyübiye ilçesi kırsalında bulunan 6 taşıma merkezli okulda öğrencilere yönelik çeşitli etkinlikler düzenleniyor. Aralarında futbol, voleybol, dart, masa tenisi ve ses yarışmasının olduğu etkinliklerin en dikkat çekeni ise Survivor’u andıran parkur yarışları oldu. Yaklaşık 150 öğrenci, parkurlarda yarışarak ter döktü, arkadaşları ise slogan atıp alkışlarla destek verdi. Başlama düdüğüyle birlikte ilk önce dubalar ile çubukların etrafından dolanan öğrenciler, daha sonra futbol toplarını araç lastiklerinin içine koydu. Çubukların üzerinden atlayıp altından geçen öğrenciler araba lastiklerini geçtikten sonra yapbozları yerleştirdi. Öğrenciler son olarak halkaları dubalara geçirerek parkuru bitirdi.
Ambartepe İlk ve Ortaokulu Müdürü Selami Bülbül, Eyyübiye’de 6 okul bir araya gelip çeşitli etkinlikler düzenlediklerini söyledi. Altınbaşak İlk ve Ortaokulu Müdürü Müşerref Kaya pandemi sürecinin çok sıkıntılı geçtiğini ve öğrencilerin bu etkinliklerle mutlu olduklarını belirterek öğrencilerin taşıma merkezli okullardan geldiğini söyledi. İkizce İlk ve Ortaokulu Müdürü Vehbi Uzundağ da pandemi döneminde öğrenci ve öğretmenlerin içlerine kapandıklarını ve bu tür etkinliklerle kaynaşmayı sağlamaya çalıştıklarını belirtti.
Maskan İlk ve Ortaokul Müdürü Hilal Bulut ise pandemi sonrası yapılan bu etkinliklerin herkese iyi geldiğini belirtti. Parkurlarda yarışan öğrenciler de bu etkinliklerle çok güzel zaman geçirdiklerini belirtti.
Etkinlikte Altınbaşak, Güzelkuyu, Ambartepe, İkizce, Maskan, Uğurlu kırsal mahallesindeki taşıma merkezli okullarda okuyan öğrenciler yarıştı.

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