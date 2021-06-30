Viranşehir'de tefeci operasyonu: 3 gözaltı

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Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesinde tefecilere yönelik düzenlenen operasyonda 3 şahıs gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Viranşehir Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla ‘Tefecilik, tehdit, intihara azmettirme’ suçlarını içeren soruşturma kapsamında ilçe genelinde bazı ev ve iş yerlerine operasyon düzenledi. Operasyonda 3 kişi gözaltına alındı. Şahısların ev ve iş yerlerinde yapılan aramada çok sayıda çek, senet ve tapu kağıdı ele geçirildi. Şahıslar emniyete götürülürken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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