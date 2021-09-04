Şanlıurfa'da zincirleme trafik kazası: 1 ölü, 6 yaralı

Şanlıurfa’nın Hilvan ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında ilk belirlemelere göre 1 kişi öldü, 6 kişi de yaralandı.

Kaza; DiyarbakırŞanlıurfa karayolu Hilvan girişinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre Diyarbakır istikametinden Şanlıurfa’ya doğru seyir halinde bulunan bir otomobil sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu, önünde seyir halinde bulunan araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle yolda seyir halinde bulunan başka araçlara çarpan otomobil, daha sonra takla attı. Can pazarının yaşandığı ve 6 aracın karıştığı kazada Mustafa K, Mustafa T, Abdulkadir Y, İbram Halili T, Aslıya K, Suzan S ve Eyyüp B. yaralandı. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen 112 Acil Ekipleri, yaralıları Hilvan Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hilvan Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Mustafa Toprak, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılmayarak hayatını kaybettiği öğrenildi.

Kaza sonrası kapanan trafik akışı araçların yoldan çekilmesi ile tekrardan sağlandı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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