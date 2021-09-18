Canpolat çalışmaları yerinde denetledi

Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, Şair Nabi Mahallesinde elektrik sistemlerinin yer altına alınmasıyla birlikte yenileme çalışmalarının devam ettiği üst yapı hizmetlerini yerinde inceledi.

Canpolat, ilçe genelinde yürütülen çalışmaları yerinde incelemek, esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelmeye yönelik yürüttüğü mahalle gezilerini Şair Nabi Mahallesiyle devam ettirdi. Mahalledeki elektrik sistemlerini yer altına almak amacıyla yürütülen çalışmalardan dolayı deforme olan sokaklardaki yol ve kaldırım çalışmalarının hızlı bir şekilde yürütüldüğü çalışmaları denetleyen Canpolat’a, Şair Nabi Mahalle Muhtarı Hüseyin Çiçek ve teknik ekip eşlik etti. Çalışmalara ilişkin teknik ekipten bilgiler alan Başkan Canpolat, elektrik sistemlerinin yer altına alındığı sokaklardaki çalışmaların hızlıca bitirilmesi talimatını verdi. Mahalledeki esnaf ve vatandaşlarla da görüşerek, sohbet eden Canpolat, mahalle sakinlerinin talep ve önerilerini de not aldı. Elektrik sistemlerinin yer altına alındığı sokaklardaki deforme olan alanlarda hızlı bir şekilde onarım ve yenileme çalışması yürüttüklerini anlatan Canpolat, “Şair Nabi Mahallemizdeki sokaklarımızı muhtarımızla birlikte gezdik. Yaklaşık 23 aydır bu mahallede elektrik sistemlerini yer altına almasıyla alakalı çok ciddi bir çalışma var. Üç ekip olarak deforme olan sokaklarda onarım ve yenileme çalışmalarımızı yürütüyoruz. Her şey Şair Nabi Mahallemizin refah seviyesini yükseltmeye yönelik yapılıyor. Şair Nabi Mahallemizin sakinlerine göstermiş oldukları teveccüh, ilgi ve alakadan dolayı teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

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