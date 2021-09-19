Haliliye'de 4 ayrı mahallede park yapımı

Haliliye Belediyesi, park ve bahçelerde yürüttüğü yenileme çalışmaları ile yeni park çalışmalarını dört ayrı mahallede devam ettiriyor.

Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü, bir yandan ilçeye yeni parklar kazandırırken, bir yandan da mevsimsel planlamalara göre park ve bahçelerde peyzaj ve bakım onarım çalışmalarını devam ettiriyor. Çalışmalar doğrultusunda Devteyşti Mahallesinde yeni park çalışmalarını hızlıca yürüten Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri, bank ve kamelya kurulumlarını tamamladı. Peyzaj ve çim ekme çalışmalarını da program dahilinde yürütecek olan ekipler, çalışmalarını kısa sürede tamamlayarak parkı hizmete sunmayı hedefliyor. Park ve bahçelerde yürütülen yenileme çalışmaları ise üç ayrı mahallede aynı anda devam ediyor. Süleymaniye Mahallesi, Yenişehir Mahallesi ve Kısas kırsal Mahallesindeki parklarda yürütülen bakım onarım ve yenileme çalışmalarında, parklarda deforme olan oyun grupları, kauçuk ve bank ile kamelyaların onarımı ve değişimi yapılıyor.

Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü, program dahilinde ilçedeki park ve bahçelerde tespit edilen ihtiyaçların giderilmesi amacıyla çalışmalarını devam ettiriyor.

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