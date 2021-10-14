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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Sınırda 59 yıl sonra bulunan şehidin mezarı onarıldı

İHA

Sınırda 59 yıl sonra bulunan şehidin mezarı onarıldı

Suriye sınırındaki Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesinde kaçakçılarla girdiği çatışmada şehit düşen Denizlili er İbrahim Keçe’nin 59 yıl sonra bulunan mezarı yeniden onarıldı. İlçeye gelen şehidin oğlu ve torunu mezarın başında dua etti.
Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesindeki Suriye sınırında askerlik görevini yaparken 2 Mart 1962 yılında kaçakçılarla girdiği çatışmada şehit düşen Denizlili İbrahim Keçe’nin oğlu Ramazan Keçe ve dedesinin ismini taşıyan torunu İbrahim Keçe mezara 59 yıl sonra kavuştu. Suriye sınırındaki Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesinde şehit düşen er İbrahim Keçe’nin cenazesi o dönemde nöbet tuttuğu kulübenin altına defnedildi. İletişim ve ulaşım sıkıntısı nedeniyle Keçe ailesi İbrahim Keçe’nin cenazesinin nereye defnedildiğini öğrenemedi. İbrahim Keçe’nin eşi ve oğlu, 59 yıl boyunca mezarın nerede olduğunu öğrenemedi. Babası şehit düştüğünde 3 yaşında olan Ramazan Keçe ,59 yıl sonra babasının mezarını bulmak için harekete geçti. Resmi kurumlara yaptığı başvurulardan sonuç alamayan Keçe, Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesine giderek Şehit ve Gazi Aileleri Derneği Başkanı Bekir Kılcı’nın desteğiyle mezarın yerini bulmayı başardı. 59 yıl sonra şehit babasının mezarının başında dua eden Ramazan Keçe, mezarın belirgin hale gelmesi için Şanlıurfa Şehit ve Gazi Aileleri Derneği yetkililerinden yardım ve destek istedi. 2020 yılında bulunan mezar, 2021 tarihinde Şanlıurfa Şehit ve Gazi Aileleri Derneği ile Şanlıurfa Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünün katkılarıyla restore edilerek görünür hale getirildi. Yeniden restore edilen mezarı ziyaret eden Şanlıurfa Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hasan Bilici, Şehit ve Gazi Aileleri Derneği Başkanı Bekir Kılcı, derneğin yönetim kurulu üyesi Ali Şen, şehidin oğlu Ramazan Keçe ve torunu İbrahim Keçe dua etti. Duaların ardından şehidin mezarına gül ve karanfil bırakılırken Şanlıurfa Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hasan Bilici, şehidin oğlu ve torununa Türk bayrağı hediye etti.
Dedesinin mezar yerinin bulunması ve onarılmasında emeği geçenlere teşekkür eden şehidin torunu İbrahim Keçe, “Şehit dedemin mezarını 59 yıl sonra Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesi Buket köyünde bulduk. Resmi kayıtlarda yeri tam olarak belli değildi. Bize yardımcı olan Şanlıurfa Şehit ve Gazi Aileleri Dernek Başkanı Bekir Kılcı’ya, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürümüze ve emeği geçenlere çok teşekkür ediyorum. Bu kadar yıl sonra mezarını bulduk. Başında bir Fatiha okuduk, onur ve gurur verici. Şehitlerimiz her zaman ve her yerde bizim için önemli, bunun zamanı yok. Biz dedemin mezarını çok geç bulduk ama sonunda mezarın başında bir Fatiha okuma gururuna eriştik. Bu mezarın yapımında bize katkıda bulunan her kim varsa hepsine teşekkür ederim” diye konuştu.

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