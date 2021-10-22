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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Haliliye kırsalındaki 4 mahallede yol çalışması sürüyor

İHA

Haliliye kırsalındaki 4 mahallede yol çalışması sürüyor

Haliliye Belediyesi, 4 kırsal mahallede kilitli beton parke döşeme ve sathi kaplama öncesi hazırlık çalışmalarını devam ettiriyor.
Fen İşleri Müdürlüğü, merkez ve kırsal mahallelerde üst yapı hizmetlerini yoğun bir programla sürdürüyor. Gülveren Mahallesinde, mahalle içi yollarda kilitli beton parke döşeme çalışmalarını yürüten fen işleri ekipleri, sathi kaplama yapılacak Bakımlı ve Dikme mahallelerinde ise stabilize çalışmalarını devam ettiriyor. Haliliye Belediyesi, asfalt çalışmaları nedeniyle sökümünü gerçekleştirdiği kilitli beton parke taşlarını da, kırsal mahallelerde yeniden değerlendiriyor. Taziye evi ve cami bahçelerinde parke taşı döşeme ihtiyacı bulunan Eğerkıran Mahallesinde, bu parke taşlarının kullanımı gerçekleştiriliyor.eeeeeeeeeeeeeeee
Mahallelerinde yapılan çalışmalardan memnun oldukları dile getiren Dikme Mahalle Muhtarı Mustafa Kara ve Bakımlı Mahalle Muhtarı Hasan Demir, Belediye Başkanı Mehmet Canpolat’a teşekkür etti.

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