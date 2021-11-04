Şanlıurfa'da 15 yıl sanra gelen mutluluk

Şanlıurfa’da Birecik Devlet Hastanesinde doğum yapan bir kadın, 15 yıl sonra devlet hastanesinde bebeğini kucağına almanın mutluluğunu yaşadı.

Birecik Devlet Hastanesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Uzm. Dr. Erkan Mavigök’e başvuran, Bilgin ailesi 15 yıl boyunca çocukları olmadığı, iki defa tüp bebek denemesinde bulunmalarına rağmen sonucunun başarısız olduğunu belirtti. Hamilelik teşhisi koyan Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Uzm. Dr. Erkan Mavigök, açıklamasında, “Hastamız polikliniğimizde 15 yıl sonra hamile olduğunu öğrendi. Hastamızın genel takiplerini yaptık, sağlıklı bir şekilde ilerleyen gebeliği bugün sezaryen doğum ile sonlandırarak, beklenen hediyemizi annesinin ve sevenlerinin kucağına verdik. Hastamızı ve ailesini tebrik ederek, hayırlı olsun dileklerimizi sunduk. Hastamızı doğum servisimizde takip etmeye devam ediyoruz. Genel durumu iyi, yakında taburcu edeceğiz” dedi.

Birecik Devlet Hastanesi doğum servisinde 15 yıl sonra beklenen bebek için oda süslemeleri ve düzenlemeler yapan Anne Bilgin, “Anne olmak çok güzel bir duygu, çok farklı mutluluk, bebeğimin yüzünü görüp kucağıma aldıktan sonra daha çok heyecanlandım. Hamileliğim boyanca dünyanın en güzel, en anlamlı bekleyişini yaparak hayatın en güzel müjdesini kucağıma aldım. Allah tüm aileleri çocuksuz bırakmasın, Birecik Devlet Hastanesi çalışanlarına teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

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