Şanlıurfa’da sıcak asfalt ve kilitli beton parke çalışması

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, kent merkezinde sıcak asfalt ve kilitli beton parke taşı döşeme çalışmalarını aralıksız bir şekilde sürdürüyor.

13 ilçede 246 araç ve 400 personelle sıcak asfalt, sathi asfalt, beton yol ve kilitli parke taşı döşeme çalışmalarıyla kent genelinde çalışmalarını sürdüren Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı ekipleri, deforme olan yollarda da çalışma yapıyor. Her ilçeye eşit bir şekilde hizmet götüren Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Akçamescit Mahallesinde sıcak asfalt çalışması başlattı. Ekipler, bir yandan ana arter ve ara sokaklarda sıcak asfalt çalışması yaparken bir yandan da kilitli parke taşı döşeme çalışması yapıyor. Halka hizmet yolunda dur durak bilmeyen ekipler, ayrıca kentin Evren Sanayi Sitesindeki Matbaacılar sitesi yolunu da kilitli beton parke taşı ile döşüyor.

Matbaacılar sitesi esnafları, bölgede başlatılan kilitli beton parke taşı döşeme çalışmasından dolayı Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül ve Belediye personellerine teşekkür ettiler.

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