Aracında avladığı 11 keklikle yakalanan avcıya 11 bin TL ceza

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Mehmet SEZGİN/SİVEREK (Şanlıurfa), (DHA)ŞANLIURFA´nın Siverek ilçesinde, jandarmanın yol uygulamasında durdurduğu araçta ele geçirilen 11 kekliği yasak avladığı belirlenen Emre G.'ye 11 bin TL ceza kesildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kırsal Bozkuyu Mahallesi´nde, durumundan şüphelendiği bir aracı durdurdu. Araçta yapılan aramada 11 keklik bulundu. Yasak olarak avlanan kekliklere el koyan ekipler, araçtaki Emre G.'ye 11 bin TL idari ceza kesti.DHA-Güvenlik Türkiye-Şanlıurfa / Siverek Mehmet SEZGİN

2021-11-08 12:55:46



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