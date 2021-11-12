Sınır ilçesindeki çalışmalar istişare edildi

Çeşitli temas ve incelemelerde bulunmak üzere Akçakale’ye giden Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, Akçakale’deki büyük değişime dikkat çekti.

Akçakale Belediye Başkanı Mehmet Yalçınkaya, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül ve daire başkanlarını ağırladı. İlçeye çıkarma yapan Başkan Beyazgül ve beraberindeki heyet, ilk olarak Başkan Yalçınkaya’yı ziyaret etti. Ziyaretin ardından AK Parti İlçe Başkanı ve Belediye Meclis Üyelerinin de katılımıyla bir istişare toplantısı düzenlendi. Toplantıda ilçede yapılan ve yapılması planlanan çalışmalar değerlendirildi.



Çok güzel faaliyetler oluyor

Toplantı sonrası açıklamalarda bulunan Başkan Beyazgül, Akçakale’deki çalışmaları takdir ederek “İlçemizde çok güzel faaliyetler oluyor. Bir yıl önce Akçakale'den ayrılan bir insan Akçakale'ye döndüğünde değişiklikler ile ilçenin tanınmayacak hale geldiğini görecektir. Halkımıza da çok teşekkür ediyorum. Kadirşinaslığı, misafirperverliği, cömertliklerini yaşamış biri olarak hepsine selam ve muhabbetlerimi sunuyorum” dedi.



Eserlerimiz konuşulacak

Başkan Yalçınkaya da projelerin birlik ve beraberlik içerisinde hayata geçirildiğine vurgu yaptı. Hem Şanlıurfa’nın hem Akçakale’nin değişimi için çalışmaların aralıksız sürdüğünü belirten Başkan Yalçınkaya, “Zeynel başkanımızla beraber dayanışma içerisinde hem Urfa'yı birinci il, hem Akçakale'yi sınırda yıldız ilçe yapma gayretimizle gece gündüz demeden faaliyetlerimize devam ediyoruz. Destansı işler yaptık. Yeter mi? Yetmez. İnşallah 5 senenin sonunda vadettiğimiz gibi organize sanayisi olan, fabrika bacaları tüten, ihracat ve ithalatı olan, transit ticarete açık olan, Urfa'nın çıkış kapısı olan çok önemli bir merkezi birlikte inşa etmeye çalışıyoruz. Doğalgazı, anayolu, çevre yolunu hepsini bir seferberlik içerisinde Zeynel başkanımızın gayretiyle yapıyoruz. Bunun bütün eserleri ortada. Biz gideceğiz, eserlerimiz konuşulacak. Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a da bu bölgeye olan hassasiyet ve sevdasından dolayı teşekkür ediyoruz. Birlikte gece gündüz demeden geri kalan hizmetleri de tamamlayacağız. Beş senenin sonunda çok farklı bir Urfa'yı Türkiye'nin önüne çıkartacağız. Hepimize hayırlı olsun” diye konuştu.

Başkan Beyazgül, Kent Parkı ile Kadın Destek Merkezi'nde de incelemelerde bulunduktan sonra ilçeden ayrıldı.

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