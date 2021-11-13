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Şanlıurfa’daki dev sağlık yatırımı havadan görüntülendi Şanlıurfa Şehir Hastanesi inşaatı hızla büyüyor 2023 yılında açılacak hastane inşaatında yüzlerce iş makinası ve işçi çalışıyor

İHA

Şanlıurfa’daki dev sağlık yatırımı havadan görüntülendi Şanlıurfa Şehir Hastanesi inşaatı hızla büyüyor 2023 yılında açılacak hastane inşaatında yüzlerce iş makinası ve işçi çalışıyor

Şanlıurfa'da 500 bin metrekaresi kapalı olmak üzere 330 dönüm arazi üzerinde inşaat çalışmaları yüzlerce iş makinesi ve işçi ile devam eden Şanlıurfa Şehir Hastanesi, 2023 yılında tamamlanarak, hizmet vermesi bekleniyor. Dev inşaat alanı havadan görüntülendi.
Karaköprü ilçesinde 330 dönüm arazi üzerinde inşaat çalışmaları devam eden Şanlıurfa Şehir Hastanesi, 2023 yılında tamamlanarak hizmete açılması bekleniyor. Şanlıurfa İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Mehmet Gülüm, devam eden inşaat alanında incelemelerde bulundu. Burada teknik ekipten bilgi alan Gülüm, çalışmaların hummalı bir şekilde 75 iş makinesi, yüzlerce kamyon ve işçi ile devam ettiğini söyledi.

“Şanlıurfa Şehir Hastanesi 2023 yılında tamamlanacak”
Şehir Hastanesi ile açıklamada bulunan İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Mehmet Gülüm, "2021 yılının Ağustos ayının sonlarında buranın inşaat çalışmaları başladı. Şanlıurfa için hakikaten bir Şehir Hastanesi hayal gibi görünüyordu. Şehir hastanelerinin olduğu illerde, o ilerde sağlık sunumlarını inanılmaz boyutta değiştiriyor. Bunun örneklerini Ankara'da, Kayseri'de, Elazığ'da, Yozgat'ta gördük, Adana'da ve Mersin'de gördük. İnşallah en kısa zamanda burada da Şehir Hastanesi tamamlanacak. İnşaat çalışmaları başladığı ilk günden bugüne hafriyatta yüzde 70'e yakın çalışma yürütüldü. Şu an 250 işçi ve 75 civarında büyük iş makineleri ile çalışmalar devam ediyor. Ayrıca betonarme çalışmalarının başladığını mutlulukla gördük. Beton dökme işi ile birlikte işçi sayıları da daha da artacak. İşçi sayılarının 3 bin civarında olması bekleniyor. 4 ana kule ve birde kor dediğimiz bunları birbirine bağlayan bölüm var. Kadın doğum hastanesi kulesi, çocuk hastanesi kulesi, onkoloji kulesi gibi 5 kule var. Yine bir teknik bina ve sağlık çalışanlarının çocukları içinde bir kreş merkezi alacak. Şehir hastaneleri, şehirlerin mükemmeliyet merkezleridir. İnşallah Şanlıurfa'da da daha önce sunma fırsatımız olmayan sağlık hizmetleri bu hastanede sunulacak. 2023 yılının başında açılmasını bekliyoruz. Bunun çabaları burada sürdürülüyor. Şanlıurfa Şehir Hastanesi, 500 bin metrekaresi kapalı alan olmak üzere 330 dönüm arazi üzerinde inşaat çalışmaları devam ediyor. 500 bin metrekare kapalı alan demek, 10 tane Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi anlamına geliyor. Hastanemiz, son sistem sağlık hizmetlerinin olduğu bir merkez olacak" ifadelerini kullandı.

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