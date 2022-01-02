Şanlıurfa'da kamyon ile otomobil çarpıştı: 5 yaralı

Ali LEYLAK/ ŞANLIURFA, (DHA)ŞANLIURFA'nın Viranşehir ilçesinde kamyon ile otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı.
Kaza, öğle saatlerinde Viranşehir-Diyarbakır kara yolunda meydana geldi. İlçe merkezine seyir halinde olan, sürücüleri bilinmeyen 63 F 2409 plakalı kamyon ile 06 EG 820 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada otomobil ve kamyonda bulunan 4'ü çocuk 5 kişi yaralandı. Yaralılar, kazayı görenlerin ihbarıyla bölgeye gelen sağlık ekipleri tarafından ambulanslarla Viranşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Jandarma kazayla ilgili soruşturmasını sürdürüyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Şanlıurfa Ali LEYLAK
2022-01-02 13:26:39
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