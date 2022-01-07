Şarampole devrilen kamyonetteki 2 kişi ile 2 eşek yaralandı, 1 eşek telef oldu Şanlıurfa’da yürek yakan görüntü Devrilen kamyonetteki eşekler acılar içinde kıvrandı

Şanlıurfa’da kontrolden çıkarak şarampole devrilen kamyonetin sürücüsü ve yanındaki arkadaşı ile kasasında taşıdığı 2 eşek yaralanırken bir eşek ise telef oldu. Telef olan eşek olay yerine çağrılan kepçenin kazdığı çukura gömüldü.

Edinilen bilgiye göre kaza, Şanlıurfa Gaziantep karayolunun Suruç ilçesine bağlı Yanaloba kırsal Mahallesi yakınlarında yaşandı. Müslüm Y.’nin kullandığı 38 YZ 996 plakalı kamyonet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Kazada sürücü Müslüm Y. ve yanındaki arkadaşı İbrahim Y. ile kamyonetin kasasında bulunan 2 eşek yaralanırken 1 eşek ise telef oldu.

Yaralı sürücü ve arkadaşı hastaneye kaldırılırken telef olan eşek ise gömüldü

Yaralı sürücü ve arkadaşı, olay yerine çağrılan sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Suruç Devlet Hastanesine kaldırılırken olay yerine çağrılan veteriner, yaralı eşekleri kontrol etti. Kazada yaralanan 3 eşekten biri, olay yerinde can verirken birinin durumunun ise ağır olduğu belirtildi. Kaza sonrası bölgeden kaçmaya çalışan diğer eşek ise jandarma tarafından kovalama sonucu yakalandı.

Yaralı eşek tedavi edilmek üzere hayvan sağlığı merkezine götürülürken sağlıklı olan eşeğin ise kamyonettekilerin sahiplenmemesi üzerine Yanaloba kırsal Mahallesi çobanına hibe edileceği belirtildi.

Eşeklerin nereye götürülmek istendiği öğrenilemezken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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