Siverek-Diyarbakır karayolunda zincirleme kaza

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Siverek ilçesi ile Diyarbakır karayolunda öğle saatlerinde başlayan kar ve fırtına zincirleme kazaya neden oldu. Yol ulaşıma kapandı.

Meteoroloji tarafından günler öncesi yapılan yoğun kar uyarısı Siverek’te öğle saatlerinde başladı. Yoğun kar ve fırtına nedeniyle Siverek Diyarbakır karayolunun 35’inci kilometresinde zincirleme kaza meydana geldi.

Birbirine giren onlarca araç nedeniyle SiverekDiyarbakır karayolu ulaşıma kapandı. Yetkililer kaza yapan araçları yoldan çekerek, yolu tekrardan ulaşıma açmak için yoğun çalışma başlattı.

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