Viranşehir'de husumetli iki aile barıştırıldı

Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesinde geçen yıl yaşanan ve 2 kişinin yaralandığı kavga sonrası aileler arasında oluşan husumet, barışla sonuçlandırıldı.

Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesinde geçen yıl yaşanan ve 2 kişinin yaralandığı kavga sonrası Bozkurt ve Horoz aileleri arasında oluşan husumet, Belediye Başkanı Salih Ekinci, AK Parti İlçe Başkanı Ali Tekin ve kanaat önderi Hacı Hasan Çiftçi’nin girişimleri sonucu barışla sonuçlandırıldı. İki aile arasında bulunan husumeti sonlandırmak için devreye giren Viranşehir Belediye Başkanı Salih Ekinci, AK Parti İlçe Başkanı Ali Tekin ve kanaat önderi Hacı Hasan Çiftçi, aile büyükleriyle konuşarak bir araya getirmeyi başardı. Başkan Salih Ekinci’nin de katkı sağladığı barış programında taraflar, ilçenin Kucağ Kırsal Mahallesi Camisinde bir araya gelerek barıştı. Barış programına her iki aileden çok sayıda vatandaş katıldı. Programda konuşan Viranşehir Belediye Başkanı Salih Ekinci, iki aile arasındaki husumetin sona ermesinden dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirerek, bir daha böyle olayların yaşanmamasını temenni etti.

Konuşmasında birlik ve beraberlik vurgusu yapan Başkan Ekinci, barışta etkisi olan başta kanaat önderi Hacı Hasan Çiftçi olmak üzere, kanaat önderleri, AK Parti İlçe Başkanı Ali Tekin ve iki ailenin büyüklerine teşekkür ederek, barışa el uzatan aile fertlerini tek tek tebrik etti.

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