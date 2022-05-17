Bozova'da üst yapı çalışmaları

Bozova Belediyesi belirlenen program dahilinde kent merkezi ve tüm kırsal mahalle, köy ve mezralarda çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor.

Bozova Belediyesi kent merkezi başta olmak üzere kırsal mahallelerde bozulan ve yerinde sökülen parke taşı döşeme çalışmalarını aralıksız olarak sürdürüyor. Bozova Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından kent merkezinin en büyük mahallelerinden olan Yavuz Selim Mahallesindeki yapılan çalışmada cadde ve ara sokaklardaki bozuk yolar ile yerinden sökülen parke taşları onarıldı. Belediye Başkanı Suphi Aksoy’un talimatları ve halkın istekleri doğrultusunda Yavuz Selim Mahallesindeki ara sokaklarda başlatılan çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor.

Yavuz Selim Mahallesinde devam eden parke taşı döşeme çalışmaları ile ilgili konuşan mahalle sakinleri Müslüm Açıkgöz ve Kahraman Çalışkan Belediye Başkanı Suphi Aksoy ve çalışanlarına teşekkür etti. Mahalle Muhtarı Mustafa Taşçı çalışmalarla ilgili yaptığı açıklamada, “Belediye Başkanımız Suphi Aksoy talimatları doğrultusunda başta mahallemiz olmak üzere tüm mahallelerde görünür, görünmez tüm hizmetlerinden dolayı başkanımıza ve belediye çalışanlarımıza şahsım ve mahalle sakinlerimiz adına teşekkür ediyorum” dedi.

Bozova Belediyesinin gerek kent merkezinde gerekse kırsal tüm mahallelerde halkın talep ve isteklerinin yanı sıra daha önce de projelendirilmiş çalışmaları belirlenen program dahilin devam ediyor.

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