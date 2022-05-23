Şanlıurfa’da marifetli kadınlar aile bütçelerine katkı sağlıyor

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi’nin Suruç ilçesine kazandırdığı kadın destek merkezinde, kadınlar ilmek ilmek işlediği el emeği göz nuru ürünleriyle aile bütçelerine katkı sağlıyor.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından Suruç ilçesine kazandırılan kadın destek merkezinde açılan kurslara kadınlar yoğun ilgi gösteriyor. Merkezde kadınlara yönelik giyim, el sanatları, spor, okuma yazma, bilgisayar ve Kur’anı Kerim kurslarında eğitim veriliyor.

Suruç Kadın Destek Merkezinde kurs eğitimi alan kadınların yanlarında getirdikleri çocuklara ise kreş hizmeti veriliyor. Kreşte, uzman öğreticiler tarafından çocukların el becerilerinin geliştirilmesi için resim, boyama ve okuma yazma eğitimi veriliyor. Suruçlu kadınların yoğun ilgi gösterdiği merkezde kadınlar, el emeği göz nuru ürünlerini ilmek ilmek işleyerek sanat eserine dönüştürüyor. Kurslara katılan kadınlar, merkezde el becerilerini geliştirerek aile bütçesine katkıda bulunduklarını söyledi.

7 farklı branşta kadınlara kurs verdiklerini ifade eden usta öğreticiler, giyim, el sanatları, spor, okuma yazma, bilgisayar ve Kur’anı Kerim eğitimi verdiklerini ve kursiyerlerin açılan kurslara yoğun ilgi gösterdiğini söyledi.

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