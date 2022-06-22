DEAŞ terör örgütü üyesi yakalandı

Şanlıurfa’da DEAŞ terör örgütüne üye olmak suçundan aranan ve 2 yıl 6 ay hapis cezası bulunan şahıs jandarma tarafından yakalandı.



Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri DEAŞ terör örgütüne üye olmak suçundan aranan ve 2 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan V.A. isimli şahsı yakalamak için çalışma başlattı. Yapılan çalışma neticesinde şahıs Karaköprü ilçesinde yakalandı. Sağlık kontrolünden geçirilen şahıs cezaevine teslim edildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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