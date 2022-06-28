12 bin yıllık Göbeklitepe'de moda çekimi yapıldı



Ali LEYLAK/ŞANLIURFA,(DHA)- ŞANLIURFA'da 12 bin yıllık geçmişiyle 'tarihin sıfır noktası' olarak nitelendirilen ve UNESCO Dünya Mirası Listesi'ndeki Göbeklitepe'de, moda çekimi yapıldı. Çekimde Miss Europe 2021 güzellik yarışması 3'üncüsü Duygu Çakmak, yer aldı.

Lübnan´da düzenlenen Miss Europe 2021 yarışmasında 3'üncü olan manken Duygu Çakmak, Şanlıurfa'da Neolitik döneme ait, boyları 3 ila 6 metre, ağırlıkları da 40 ila 60 ton olan, yabani hayvan figürlü 'T' biçimli dikili taşlar bulunduğu Göbeklitepe´de çekimlere katıldı. Dergi ve katologlarda kullanılacak fotoğraf çekimleri, tarihin sıfır noktası olarak nitelendirilen UNESCO Dünya Miras Geçici Listesi'nde yer alan Göbeklitepe´de 8 saat sürdü. Modacı Perihan Demirdelen tarafından Göbeklitepe'den ilham alınarak, tasarlanan 8 parça kreasyon ve 20 kilo ağırlığındaki kıyafetlerin çekimini, moda fotoğrafçısı Turan Altay yaptı.

20 KİLO AĞIRLIĞINDAKİ KOSTÜMLERİ TAŞIMAKTA ZORLANDI

Ahşap ve bambu taşlardan oluşan kostümlerle moda çekimi yapılan Çakmak, zaman zaman zor anlar yaşadı. Göbeklitepe´nin doğal platosunda moda çekimleri yapmasından dolayı çok mutlu olduğunu ifade eden Duygu Çakmak, "Modayı dünyaya tanıtmak adına gerçekleştirilen çekimler önemli. Daha önceden doğuda bu tarz çekimlerim olmuştu. Modacımız Perihan Demirdelen, Göbeklitepe´yi ilham alarak hazırladığı tasarımların çekimlerini yaptık. Burası tarihin sıfır noktası burada bulunmak çok güzel bir duygu. İlk defa Gökelitepe´de bir moda çekimini yapıyoruz. Hem buranın tarihini, hem de modamızı tüm dünyaya tanıtabilmek adına burada böyle bir çekim gerçekleştirmenin mutluluğunu aynı anda yaşadım" dedi.

'GÖBEKLİTEPE'DEN İLHAM ALDIM'

Çekimler için izin aldığını belirten modacı Perihan Demirdelen ise, Göbeklitepe'yi ilk gördüğünde çok etkilendiğini, kıyafeti de o şekilde tasarladığını ifade ederek, "Ahşap ve bambu taşlarından oluşan bu boncuklarla 8 ayrı parçayı ortaya çıkardık. İlham alarak yapmış olduğum bu kostümler, Göbeklitepe´ye özdeşleşti. Her kostüm için 2 bin 500 civarında boncuk kullandım. Hem mankenimiz, hem de kostümlerimiz burayla özdeşleşmesinin mutluluğunu yaşadım. Bu kreasyonumu 6 ayda tamamladım. Ben bütün ekibimi kutluyorum." (DHA)

DHA-Genel Türkiye-Şanlıurfa Ali LEYLAK

2022-06-28 12:55:59



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