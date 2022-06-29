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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Şanlıurfa'da Göbeklitepe Gastronomi merkezi açılıyor

İHA

Şanlıurfa'da Göbeklitepe Gastronomi merkezi açılıyor

Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat’ın projelerinden biri olan ve Şanlıurfa’nın mahalli yemeklerinin sunulacağı Göbeklitepe Gastronomi Merkezi açılıyor. Kentin vazgeçilmez adresi olacak olan Gastronomi Merkezinde A’dan Z’ye tüm lezzetler yöresel olacak.
Belediye Başkanı Mehmet Canpolat’ın seçim vaatlerinden biri olan ve Karşıyaka Mahallesinde inşa edilen Gastronomi Merkezi ve Restoranı tamamlandı. Şanlıurfa’nın lezzetlerinin sunulacağı ve A’dan Z’ye tüm yemeklerin yöresel olacağı Gastronomi Merkezinde, aşçılar da yetişecek. Merkezde yer alan HALMES Ofislerinde eğitim alacak olan aşçılar, Gastronomi Merkezi ile deneyim kazanacak. Haliliye Belediyesi tarafından 4 bin metrekare alan üzerine tesis edilen Gastronomi Merkezi, sunacağı birbirinden lezzetli yemekler ile şimdiden kentin gözde noktası haline geldi.
''Ziyaretçilerin vazgeçilmez adresi olacak''
Gastronomi Merkezi’nin, Şanlıurfa’ya gelecek olan ziyaretçilerin tüm yöresel yemekleri ve içecekleri bulacağı adres olacağını kaydeden Belediye başkanı Mehmet Canpolat ise Merkezin önümüzdeki günlerde vatandaşların hizmetine sunulacağını ifade etti. Başkan Mehmet Canpolat, “Gastronomi Merkezi, Şanlıurfa’mızın mahalli yemeklerinin yapıldığı, halka açık bir işletme olacak. Sadece Urfa’nın milli içeceği ve milli yemekleri sunulacak. Meyan şerbeti, ayran, çay, mırra, kahve olacak. Şanlıurfa’mızın tüm kebap çeşitleri, tepsi yemekleri, sulu yemekleri ve tatlıları sunulacak. Farklı tatlar ve içecekler sunulmayacak. Bu merkezde sunulan her şey yöresel olacak. Dışarıdan bir ziyaretçi, misafiriniz geldiği zaman Şanlıurfa’nın yöresel tatlarını gönül rahatlığıyla burada ikram edebileceksiniz. Gastronomi şehrimize, Haliliye’mize Göbeklitepe Gastronomi Merkezi ve Restoranımız hayırlı, uğurlu olsun” diye konuştu.
Vatandaşların gastronomi Merkezine ilişkin bilgilere sosyal medya hesaplarında da ulaşabileceği belirtildi.

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