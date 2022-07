Yangından kurtulan Tuğba Özay: O odada kalsaydım şu an sizinle konuşamıyor olurdum

Ömer ŞULUL/ ŞANLIURFA (DHA)ŞANLIURFA'da, aralarında manken Tuğba Özay ile şarkıcılar Nevzat Soydan, Hamiyet ve Benhur'un katıldığı düğünde otel odasında yangın çıktı. Yangın iftaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Tuğba Özay, "Normalde ben yangın çıkan otelde kalacaktım fakat diğer oteldeki dostlarım beni çağırınca değişiklik yaptım. Ben düğünde sahne alıp şahit oldum. Her şey çok güzeldi sanatçı arkadaşlarım vardı. Yanan odalarda biz kalacaktık, 115 ve 116 numaralı iki oda ben ve asistanımın kalacağı odaydı. Eğer o dumanda, o odada kalsaydım muhtemelen şu anda sizinle konuşamıyor olurdum" dedi.

Yangın, gece saatlerinde Atatürk Bulvarında bulunan bir otelde çıktı. Manken Tuğba Özay, şarkıcılar Nevzat Soydan, Hamiyet ve Benhur´un da havuz başında katıldığı düğün sırasında otelin 2'nci katındaki boş bir odada bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İtfaiye ekipleri tarafından yangın söndürülürken, düğün için gelen sanatçıların da arasında olduğu 23 kişi dumandan etkilendi.

Yangın sonrası şoke olan ve otelde kalacakken son anda bir değişiklik yaptığını belirten Tuğba Özay şunları söyledi:

"Son dakika otel değişikliği yapmıştım. O odada kalsaydım şu an sizinle konuşamıyor olurdum. Yangın felaketini çok iyi bilen bir insanım, bu konuda deneyimliyim. Normalde ben yangın çıkan otelde kalacaktım fakat diğer oteldeki dostlarım beni çağırınca değişiklik yaptım. Ben düğünde sahne alıp şahit oldum. Her şey çok güzeldi sanatçı arkadaşlarım vardı. Asistanım oda kartlarımızı getirdi ama ben son anda karar değiştirdim. Ben çıktıktan sonra bizim kalacağımız odada ve yandaki odada yangın çıkıyor. Yanan odalarda biz kalacaktık, 115 ve 116 numaralı iki oda ben ve asistanımın kalacağı odaydı. Eğer o dumanda, o odada kalsaydım muhtemelen şu anda sizinle konuşamıyor olurdum. Allah korudu bizi. Geçen sene de aynı olayı yaşamıştık, tekrardan aynı olayı yaşamam çok ilginç. Resmen yangınla bir imtihanda gibi hissediyorum kendimi, herkese çok geçmiş olsun."

Olayın yaşandığı otelde sahne alan şarkıcı Benhur, "Önemli olan bir cana bir şey olmaması. Çok üzücü bir andı. Bu olumsuz tablonun oluşması bizi üzdü. Korku dolu saatler yaşadık. Sanatçı arkadaşlarımız çok kötü durumdaydı. Hala ben o etkiyi yaşıyorum. Allah bir daha göstermesin" dedi.

Öte yandan itfaiye ve polis, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışmasını sürdürüyor. DHA-Genel Türkiye-Şanlıurfa Ömer ŞULUL

2022-07-18 14:49:16



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.