Otomobil karayolundan geçen sürüye çarptı; 19 koyun ve 1 eşeğin öldüğü kaza kamerada

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Mehmet SEZGİN/SİVEREK (Şanlıurfa), (DHA) ŞANLIURFA´nın Siverek ilçesinde karayoluna çıkan koyun sürüsüne otomobil çarptı. 19 koyun ve 1 eşeğin öldüğü kaza güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Gece saatlerinde Siverek istikametine seyir halinde olan Mehmet Ali Harat (49) yönetimindeki 16 NGV 80 plakalı otomobil, yola çıkan koyun sürüsüne çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan koyunlardan 19´u ve sürüde bulunan 1 eşek öldü. Kazada otomobil sürücüsü ise yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. yaralanan sürcü Harat, ambulansla Siverek Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan Harat´ın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Kaza nedeniyle trafiğe kapanan yol, ölen hayvanların kaldırılıp, temizlik çalışmasının ardından yeniden ulaşımı açıldı. Polis, güvenlik kamerasına yansıyan kazaya ilişkin inceleme başlattı. DHA-Güvenlik Türkiye-Şanlıurfa / Siverek Mehmet SEZGİN

2022-07-19 00:43:18



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