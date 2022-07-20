Trafik güvenliğini tehlikeye sokan şahsa 3 yıl hapis cezası

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Şanlıurfa’da trafik güvenliğini tehlikeye sokmak suçundan hakkında 3 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalanarak cezaevine konuldu.

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 'trafik güvenliğini tehlikeye sokma' suçundan hakkında 3 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Raid El Abid isimli yabancı uyruklu şahsı yakaladı. Gözaltına alınan şahıs, emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilerek cezaevine teslim edildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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