Viranşehir Belediyesi ilaçlama çalışmalarını sürdürüyor

Viranşehir Belediyesi, sıcak yaz günlerinde vatandaşların haşerelerden doğacak rahatsızlıklarını gidermek ve yaşam kalitesini arttırmak için ilçe merkez ve kırsal mahallelerde ilaçlama çalışmalarına devam ediyor.

Viranşehir Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü, yaz sıcaklıklarının devam ettiği bu günlerde, vatandaşların daha rahat vakit geçirmesini sağlamak ve sivrisineklerin verdiği rahatsızlıkları azaltmak için kent genelinde ilaçlama çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler, Her gün yapılan ilaçlama ile ilçenin tüm bölgeleri sinek ve haşereden bertaraf ediliyor. Vatandaşların sağlığını tehlikeye atmayacak düzeyde hazırlanan ilaçlama sezon sonuna kadar devam edeceği kaydedildi. Her gün yapılan ilaçlama çalışmaları ile daha rahat bir yaz geçirdiklerini belirten Vatandaşlar, ilaçlama çalışmalarından dolayı duydukları memnuniyeti ifade ederek, Belediye Başkanı Salih Ekinci ve ekibine teşekkür etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.