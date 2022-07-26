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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Eyyübiye kırsalında yol seferberliği

İHA

Eyyübiye kırsalında yol seferberliği

Şanlıurfa’nın en büyük kırsal yerleşim alanına sahip merkez ilçesi Eyyübiye’de, yılsonuna kadar tamamlanması hedeflenen yol çalışmaları başladı. İhale sürecinin tamamlanmasının ardından çalışmaların startını veren Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, kırsaldaki mahalle içi yolların tümünü yılsonuna kadar bitirmeyi hedeflediklerini söyledi.
Karaali mevkisindeki şantiye sahasında, yol yapım çalışmalarını başlatan Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, ilçe merkezindeki belediyecilik hizmetlerinin yanında kırsala yönelik hizmetleri de belirli bir program dahilinde sürdürdüklerini, halka hizmette merkez, kırsal ayrımı yapmadıklarını dile getirdi. Maliyet artışları nedeniyle iki kez ihaleye çıkıldığı halde başlanamayan kırsal mahalle yol yapımı işine bir ay önce yapılan ihalenin ardından başladıklarını ifade eden Başkan Mehmet Kuş, “Şu anda konkasör tesislerimizi kurduk, kırsaldaki mahallelerimize ulaşmaya başladık. İhale öncesinde de belediyemiz imkanlarıyla çalışmalarımızı sürdürüyorduk. Üç yıla yakın zamandır Eyyübiye kırsalındaki yolların yüzde 80’ini bitirmiştik. Kalan yüzde yirmilik kısmını da yıl sonuna kadar bitirmiş olacağız” dedi.
İlçe belediyeleri olarak mahalle içi yolların sorumlulukları dahilinde olduğunu ve Eyyübiye kırsal mahallelerinin tümünün mahalle içi yollarını en iyi duruma getirmek için çalışmalarının hızla devam ettiğini belirten Başkan Kuş, şu ana kadar kırsal mahalle içi yolların yüzde yetmişini tamamladıklarını ve kalan yüzde otuzluk kısmın da bu yıl içinde tamamlanacağını ifade etti. AK Parti Eyyübiye İlçe Başkanı Mehmet Moğal da, Başkan Mehmet Kuş’a teşekkür ederek, “İnşallah kalan yüzde yirmilik kısmı da kısa bir zamanda tamamlayacağız. Allah’ın izniyle Eyyübiye sahipsiz değil” diye konuştu.
İki mobil konkasör şantiyesi kuruldu
Eyyübiye Belediyesi’nin kırsal mahallelerdeki yol çalışmalarına stabilize malzemesi taşımak üzere iki mobil konkasör şantiyesi kuruldu. Çalışma başlatılan mahallelere yakın beş ayrı şantiye oluşturulurken, bir milyon ton stabilize malzemesi serimi için 42 damperli kamyon, 5 greyder, 5 silindir ve 5 iş makinesi ile çok sayıda işçi görev alıyor.

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