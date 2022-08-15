Çocuklar, inşaat temelini dolduran kirli suda yüzüyor

Ali LEYLAK/ ŞANLIURFA, (DHA)ŞANLIURFA'da sıcak havalarda çocuklar, adliye ek hizmet binasının temelini dolduran kirli suda yüzüyor.
Mevcut Şanlıurfa Adliye binasının yetersiz kalması nedeniyle ek bina için geçen yıl ihale yapıldı. 55 bin 327 metrekarelik alanda yapılması planlanan ek hizmet binasının temeli atıldı. Yüklenici firma temelin kazı işini bitirdikten sonra inşaat bilinmeyen nedenle yarım kaldı. Binanın temeli için kazılan alan ise yağmur suyuyla doldu. Çocuklar, güvenlik görevlisinin bulunmadığı alana girip saatlerce çamurlu ve kirli suda yüzdü. Kentte son 1 ayda sulama kanallarına giren 8 kişi yaşamını yitirdi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Şanlıurfa Ali LEYLAK
2022-08-15 17:40:33
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