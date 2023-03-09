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2023 Şanlıurfa TOKİ arsa sonuçları: Şanlıurfa TOKİ arsa kura isim listesi belli oldu!

Şanlıurfa müstakil ve hisseli arsa kura çekilişi için heyecan dorukta. Kahramanmaraş depremi nedeniyle ertelenen kura çekimlerine kaldığı yerden devam ediliyor. Toplu Konut İdaresi deprem bölgesine öncelik verileceğini duyurmuştu. Bunun ürerine 9 Mart Perşembe yani bugün Adana ve Şanlıurfa'da arsa kura çekimleri yapıldı. Böylece Adana'da 2000 ve Şanlıurfa'da 3000 müstakil arsa hak sahibini bulmuş oldu. Peki Şanlıurfa TOKİ arsa kura isim listesi belli oldu mu? TOKİ Şanlıurfa arsa kura çekiliş sonuçları nereden nasıl öğrenilir? İşte Şanlıurfa TOKİ canlı yayın izleme ekranı

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  • Şanlıurfa TOKİ arsa sonuçları 2023: Şanlıurfa TOKİ arsa kura isim listesi belli oldu mu? Şanlıurfa TOKİ CANLI YAYIN İZLE!

    TOKİ sosyal konut arsa başvuruları 10 Ekim 15 Kasım tarihleri arasında alındı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, TOKİ "İlk Evim İlk İş Yerim Projesi" kapsamında, arsa için 1 milyon 177 bin 56, iş yeri için 73 bin 135 başvuru yapıldığını açıkladı. Kahramanmaraş depremleri nedeniyle ertelenen arsa kura çekimleri kaldığı yerden devam ediyor. Şanlıurfa müstakil ve hisseli arsa kura çekilişleri 9 Mart'ta gerçekleştirilecek. Peki Şanlıurfa TOKİ arsa kura isim listesi belli oldu mu? TOKİ Şanlıurfa arsa kura çekiliş sonuçları nereden nasıl öğrenilir? İşte Şanlıurfa TOKİ canlı yayın izleme ekranı
  • Şanlıurfa TOKİ arsa sonuçları 2023: Şanlıurfa TOKİ arsa kura isim listesi belli oldu mu? Şanlıurfa TOKİ CANLI YAYIN İZLE!

    ŞANLIURFA TOKİ ARSA KURA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

    TOKİ kura çekimi hakkında konuşan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Murat Kurum, "Kuralarımız noter huzurunda, şeffaf bir şekilde ve canlı yayın olarak TOKİ’mizin resmi sosyal medya hesaplarından takip edilebilecek." dedi. TOKİ Şanlıurfa kura çekilişleri canlı yayını kurumun resmi sosyal medya hesapları üzerinden izlenebiliyor. Bu hesaplara Twitter ve Facebook üzerinden erişebilir ya da aşağıdaki bağlantı üzerinden canlı olarak izleyebilirsiniz.

    ŞANLIURFA TOKİ KURA SONUÇLARI
  • Şanlıurfa TOKİ arsa sonuçları 2023: Şanlıurfa TOKİ arsa kura isim listesi belli oldu mu? Şanlıurfa TOKİ CANLI YAYIN İZLE!

    E-DEVLET TOKİ ARSA KURA SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

    TOKİ arsa kura sonuçları da konut kura çekiliş sonuçlarının kontrol edildiği gibi öğrenilebilir. Bunun için ilk başvurmanız gereken yer e-Devlet toki.gov.tr duyurular sayfasıdır. Bu yöntemin haricinde TOKİ arsa kura sonuçları canlı yayından da izlenerek öğrenilebilir. YouTube TOKİ resmi kanalı takip edilebilir.

    BAŞVURUSU KABUL EDİLENLERİN İSİM LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ.

    ARSA BAŞVURUSU KABUL EDİLMEYENLERİN LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ.
  • Şanlıurfa TOKİ arsa sonuçları 2023: Şanlıurfa TOKİ arsa kura isim listesi belli oldu mu? Şanlıurfa TOKİ CANLI YAYIN İZLE!

    ŞANLIURFA TOKİ ARSA KURALARI NASIL ÇEKİLECEK?

    Kura noter huzurunda TOKİ denetiminde çekilecek. Başvuru sahipleri arasında "Hak Sahibi Belirleme Kurası", noter huzurunda, TOKİ yetkilileri denetiminde çekilecek. Kura yeri ve programı TOKİ'nin internet sayfasında açıklanacak.

    Kurada, hak sahibi olamayanlar başvuru bedellerini, kura çekiliş tarihinden itibaren 5 iş günü sonrasında başvuru yapılan bankanın yetkili şubeleri ve ATM'lerinden geri alabilecek.

    ŞANLIURFA TOKİ KURA SONUÇLARI
  • Şanlıurfa TOKİ arsa sonuçları 2023: Şanlıurfa TOKİ arsa kura isim listesi belli oldu mu? Şanlıurfa TOKİ CANLI YAYIN İZLE!

    TOKİ ŞANLIURFA’DA ARSALAR NEREDE?
  • Şanlıurfa TOKİ arsa sonuçları 2023: Şanlıurfa TOKİ arsa kura isim listesi belli oldu mu? Şanlıurfa TOKİ CANLI YAYIN İZLE!

    TOKİ ARSA FİYATLARI

    Müstakil parselli arsaların aylık taksidi 1604 TL olacak ve 10 yıl vadeyle ödenecek. Fiyatı 112 bin 500 lira olan hisseli parsel arsaların aylık taksidi 937 TL olacak ve 10 yıl vadeyle ödenecek.
  • Şanlıurfa TOKİ arsa sonuçları 2023: Şanlıurfa TOKİ arsa kura isim listesi belli oldu mu? Şanlıurfa TOKİ CANLI YAYIN İZLE!

    TOKİ ARSA KURA ÇEKİMİ TARİHLERİ

    8-10 Mart tarihleri arasında 15 bin 400 hak sahibi için müstakil arsa kuraları noter huzurunda çekilecek iller şunlar:

    9 Mart 2023: Adana Merkez 2 bin 200

    9 Mart 2023: Şanlıurfa Merkez 3 bin 300

    10 Mart 2023: Gaziantep Merkez 3 bin 300

    10 Mart 2023: Diyarbakır Merkez 3 bin 300

    10 Mart 2023: Diyarbakır Merkez 3 bin 300
  • Şanlıurfa TOKİ arsa sonuçları 2023: Şanlıurfa TOKİ arsa kura isim listesi belli oldu mu? Şanlıurfa TOKİ CANLI YAYIN İZLE!

    ARSA VE İŞ YERİ ÖDEME PLANI

    Arsa: 350 ila 500 metrekare müstakil parsel şeklindeki arsalarda toplam bedeli 192 bin 500 lira için taksit tutarı 1604 lira ve 10 yıl vade. Hisseli parsel şeklindeki aralarda toplam 112 bin 500 lira için taksit tutarı 937 lira ve 10 yıl vade.
  • Şanlıurfa TOKİ arsa sonuçları 2023: Şanlıurfa TOKİ arsa kura isim listesi belli oldu mu? Şanlıurfa TOKİ CANLI YAYIN İZLE!

    İş yeri: 350 bin liradan başlayan tutarlar için 2633 liradan başlayan taksit tutarı ve 120 ay vade uygulanacak.
  • Şanlıurfa TOKİ arsa sonuçları 2023: Şanlıurfa TOKİ arsa kura isim listesi belli oldu mu? Şanlıurfa TOKİ CANLI YAYIN İZLE!

    Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, projeyle ilgili 15 doğru 15 yanlış bilgi paylaştı. Bakanlık tarafından yapılan açıklamaya göre, arsa taksitleri sabit ve faizsiz olacak.
  • Şanlıurfa TOKİ arsa sonuçları 2023: Şanlıurfa TOKİ arsa kura isim listesi belli oldu mu? Şanlıurfa TOKİ CANLI YAYIN İZLE!
  • Şanlıurfa TOKİ arsa sonuçları 2023: Şanlıurfa TOKİ arsa kura isim listesi belli oldu mu? Şanlıurfa TOKİ CANLI YAYIN İZLE!

Haberi Hazırlayan : Hacer Tonay
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