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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Gaziantep FK - Galatasaray maçı saat kaçta hangi kanalda? İşte Okan Buruk'un muhtemel 11'i... - Galatasaray Haberleri

        Gaziantep FK - Galatasaray maçı saat kaçta hangi kanalda? İşte Okan Buruk'un muhtemel 11'i...

        Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında bu akşam Gaziantep FK'ye konuk olacak. Ligde yoluna yenilgisiz devam eden Galatasaray, topladığı 54 puan ve bir maç eksiğiyle en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 3 puan önünde bulunuyor. Gaziantep FK ise topladığı 26 puanla 10. sırada bulunuyor. Peki Gaziantep FK - Galatasaray mücadelesi saat kaçta hangi kanalda? İşte Okan Buruk'un muhtemel 11'i...

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 03.02.2025 - 10:38 Güncelleme: 03.02.2025 - 10:38
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        1

        Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Gaziantep FK ile deplasmanda karşılaşacak.

        2

        Gaziantep Stadı'ndaki karşılaşma saat 20.00'de başlayacak. Müsabakayı hakem Kadir Sağlam yönetecek. Mücadeleyi beIN Sports 1 canlı olarak yayınlayacak.

        3

        Bu sezon Süper Lig'de 20 maça çıkan sarı-kırmızılı ekip, 17 galibiyet, 3 beraberlik yaşadı. Ligde yoluna yenilgisiz devam eden Galatasaray, topladığı 54 puan ve bir maç eksiğiyle en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 3 puan önünde bulunuyor.

        4

        Gaziantep FK ise topladığı 26 puanla 10. sırada bulunuyor. Ligin ilk yarısında iki takım arasında oynanan karşılaşmayı Galatasaray 3-1 kazandı.

        5

        GALATASARAY'DA 5 EKSİK

        Sarı-kırmızılı ekip, müsabakada Mauro Icardi, Kerem Demirbay, Yunus Akgün, Victor Nelsson ve Ismail Jakobs'tan yararlanamayacak.

        6

        Sakatlığı nedeniyle sezonu kapatan Icardi, Gaziantep FK karşısında görev alamayacak. Kasık adalesinden sıkıntı yaşayan Kerem Demirbay ise müsabakada forma giyemeyecek.

        Aşil tendonundaki ağrı sebebiyle Ajax maçı kadrosuna alınmayan ve antrenmanda takımla birlikte çalışmayan Ismail Jakobs da kadroda yer almadı.

        Yunus Akgün sakatlığı, Victor Nelsson ise transfer görüşmeleri nedeniyle kadroya alınmadı.

        7

        GALATASARAY'DA 5 FUTBOLCU SINIRDA

        Gaziantep FK maçı öncesinde Galatasaray'da 5 futbolcu sarı kart cezası sınırında bulunuyor.

        Sarı-kırmızılı futbolculardan Barış Alper Yılmaz, Lucas Torreira, Fernando Muslera, Abdülkerim Bardakcı, sarı kart görmeleri halinde gelecek hafta oynanacak Adana Demirspor maçı öncesi cezalı duruma düşecek.

        Maç kadrosunda olmayan Yunus Akgün de sınırdaki isimlerden bir diğeri.

        8

        GALATASARAY, SÜPER LİG'DE NAMAĞLUP

        Galatasaray, Süper Lig'de çıktığı son 21 müsabakada mağlup olmadı.

        UEFA Avrupa Ligi'ndeki Ajax mağlubiyetiyle 26 maçlık yenilmezlik serisi sonlanan sarı-kırmızılı ekip, Süper Lig'de yenilmedi.

        Ligde son mağlubiyetini geçen sezonun 37. haftasında sahasındaki Fenerbahçe derbisinde yaşayan Okan Buruk'un öğrencileri, geçen sezondan 1, bu sezondan 20 olmak üzere toplam 21 Süper Lig karşılaşmasında 18 galibiyet, 3 beraberlik elde etti.

        Ayrıca deplasmanda çıktığı son 21 Süper Lig maçında 18 galibiyet, 3 beraberlik alarak yenilgi yüzü görmeyen Galatasaray, Şubat 1998-Nisan 2000 arasındaki 40 deplasman maçında mağlup olmayarak lig rekorunu kırdı.

        9

        BARIŞ ALPER 'DALYA'YA HAZIRLANIYOR

        Galatasaray'ın milli yıldızı Barış Alper Yılmaz, forma giymesi durumunda Süper Lig'de 100. maçına çıkacak.

        Takımdaki 4. sezonunu geçiren 24 yaşındaki kanat oyuncusu, sarı-kırmızılı formayı toplamda 139 resmi müsabakada terletti. Barış Alper, söz konusu maçların 99'unda Süper Lig'de görev aldı.

        Galatasaray'daki ilk sezonu 2021-22'de 17 lig maçında oynayan Barış Alper, gol katkısı veremedi. Milli futbolcu, 2022-23'te 25 lig maçında 4, 2023-24'te ise 37 lig karşılaşmasında 6 kez gol sevinci yaşadı.

        Kariyerinin en golcü dönemini geçiren sarı-kırmızılı futbolcu, bu sezon ise 20 Süper Lig maçında 10 kez ağları sarstı.

        10

        GALATASARAY İLE GAZİANTEP 12. RANDEVUDA

        Galatasaray ile Gaziantep FK, Süper Lig'de 12. kez karşı karşıya gelecek.

        Sarı-kırmızılı ekip, Gaziantep temsilcisi ile daha önce 11 maç yaptı. Galatasaray, söz konusu müsabakalarda biri hükmen olmak üzere 9 galibiyet aldı.

        İki takım arasındaki bir maç beraberlikle sonuçlanırken, bir müsabakayı ise Gaziantep FK kazandı. Söz konusu mücadelelerde 26 gol atan sarı-kırmızılı takım, kalesinde 11 gol gördü.

        11

        İşte Okan Buruk'un Gaziantep FK karşısındaki muhtemel 11'i:

        12

        Muslera

        13

        Berkan Kutlu

        14

        Abdülkerim Bardakcı

        15

        Davinson Sanchez

        16

        Kaan Ayhan

        17

        Torreira

        18

        Gabriel Sara

        19

        Mertens

        20

        Sallai

        21

        Barış Alper Yılmaz

        22

        Osimhen

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