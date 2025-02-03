Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Esenyurt Recep Tayyip Erdoğan Eğitim Külliyesi Açılış Töreni'nde açıklamalarda bulunuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle: "Burada eğitim alacak gençlerimizin gelecekte çok önemli roller üstleneceğine yürekten inanıyorum. Liselerin, uygulama okullarının yer aldığı külliyede toplam 345 derslik bulunuyor. Ayrıca 500 kişilik bir kütüphane ve 2 de spor salonu yer alıyor. Tam tekmil bir öğrenim üssünü İstanbul'umuza kazandırmış bulunuyoruz. Unutmayın her eser sahibini anlatır. Bizlere de ülkemize böyle eserler kazandırma imkanı veren Rabbimize hamd ediyorum. "