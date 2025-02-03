Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Esenyurt Recep Tayyip Erdoğan Eğitim Külliyesi Açılış Töreni'nde konuşuyor
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Esenyurt Recep Tayyip Erdoğan Eğitim Külliyesi Açılış Töreni'nde açıklamalarda bulunuyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle: "Burada eğitim alacak gençlerimizin gelecekte çok önemli roller üstleneceğine yürekten inanıyorum. Liselerin, uygulama okullarının yer aldığı külliyede toplam 345 derslik bulunuyor. Ayrıca 500 kişilik bir kütüphane ve 2 de spor salonu yer alıyor. Tam tekmil bir öğrenim üssünü İstanbul'umuza kazandırmış bulunuyoruz. Unutmayın her eser sahibini anlatır. Bizlere de ülkemize böyle eserler kazandırma imkanı veren Rabbimize hamd ediyorum. "