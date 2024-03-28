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        Haberler Gündem Şanlıurfa’da bıçaklı kavgada 4 kişi yaralandı - Güncel haberler

        Şanlıurfa’da bıçaklı kavga: 4 yaralı

        Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 4 kişi yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.03.2024 - 18:26 Güncelleme: 28.03.2024 - 18:26
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        Şanlıurfa'da bıçaklı kavga: 4 yaralı
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        Ahmet Yesevi Mahallesi Açıksu Caddesi’nde iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü.

        Kavgada 4 kişi bıçakla yaralandı.

        İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar kentteki hastanelere kaldırıldı.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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