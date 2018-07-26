Şans Topu çekilişi, Milli Piyango İdaresi tarafından dün akşam yapıldı. Şans Topu sonuçlarına göre Afyonkarahisar Merkez'den ve Diyarbakır Kayapınar'dan 2 talihli 5+1 bilerek büyük ikramiyeyi bölüştü ve kişi başına 746 bin 226 lira ikramiye kazandı. Şans Topu sonuçlarına dair detaylar haberimizde.

ŞANS TOPU SONUÇLARI - 25 TEMMUZ

Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından saat 21.15'te www.mpi.gov.tr adresi üzerinden canlı yayınlanan Şans Topu çekilişinin şanlı rakamları şöyle: 7 - 14 - 15 - 18 - 20 + 9

5+1 Bilen Kişi Sayısı 2 Kişi Başına Düşen İkramiye 746.226,15 TL 5 Bilen Kişi Sayısı 23 Kişi Başına Düşen İkramiye 3.345,75 TL 4+1 Bilen Kişi Sayısı 214 Kişi Başına Düşen İkramiye 359,60 TL 4 Bilen Kişi Sayısı 3.287 Kişi Başına Düşen İkramiye 31,25 TL 3+1 Bilen Kişi Sayısı 7.020 Kişi Başına Düşen İkramiye 18,65 TL 3 Bilen Kişi Sayısı 93.112 Kişi Başına Düşen İkramiye 3,85 TL 2+1 Bilen Kişi Sayısı 63.775 Kişi Başına Düşen İkramiye 5,75 TL 1+1 Bilen Kişi Sayısı 206.901 Kişi Başına Düşen İkramiye 3,30 TL

ŞANS TOPU ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN YAPILIYOR?

Şans Topu çekilişi Milli Piyango İdaresi tarafından her Çarşamba günü gerçekleştirilmektedir. Saat 21.15'te başlayan çekiliş yaklaşık yarım saat içerisinde tüm detaylarıyla Milli Piyango'nun resmi internet sitesinde vatandaşların bilgisine sunuluyor.

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