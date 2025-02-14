Santorini deprem fırtınası İzmir'i ve Türkiye'yi etkiler mi?
Ege Denizi'nde Santorini Adası çevresinde 28 Ocak'tan bu yana süren sismik hareketlilik, İzmir ve Türkiye için risk oluşturuyor mu? Bu sorular, İzmir Valiliği öncülüğünde düzenlenen "Ege Denizi Santorini Adası ve Civarındaki Sismik Aktiviteye Yönelik Olası Risk Değerlendirmesi Bölgesel Koordinasyon Toplantısı"nda uzmanlar tarafından ele alındı. Farklı bir toplantıda konuşan Prof. Dr. Naci Görür, Santorini'de yaşanan deprem fırtınasının Türkiye'nin batı kıyılarında tetikleyici bir etki oluşturup oluşturmayacağına dair önemli açıklamalarda bulundu. İşte Santorini deprem fırtınası hakkında merak edilenler...
Yunanistan'ın turistik adası Santorini’de iki haftadır devam eden ve "deprem fırtınası" olarak adlandırılan olağandışı sismik hareketlilik, İzmir ve Türkiye’nin batı kıyılarında deprem riskini artırır mı? İzmir Valiliği öncülüğünde düzenlenen koordinasyon toplantısında bu kritik soru masaya yatırıldı. Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür ise, 'Çanakkale'nin Depremselliği ve deprem dirençli Çanakkale' isimli konferans öncesinde Ege Denizi’nde yaşanan depremlerin İzmir’i nasıl etkileyebileceğine dair önemli değerlendirmelerde bulundu. İşte ayrıntılar...
EGE'DE DEPREM FIRTINASI
Ege Denizi'nde, Yunanistan’a bağlı Santorini Adası çevresinde 28 Ocak’tan bu yana süren sismik hareketlilik dikkat çekiyor. Bölgedeki art arda meydana gelen depremler, uzmanlar tarafından "deprem fırtınası" olarak nitelendirilirken, bu durum Türkiye’nin batı kıyıları için de endişe yaratıyor. Özellikle Santorini’nin volkanik yapısı ve geçmişte yaşanan büyük depremler, olası riskleri daha da önemli hale getiriyor. Uzmanlar, bu sismik hareketliliğin İzmir ve çevresinde bir depremi tetikleyip tetiklemeyeceğini değerlendirirken, bölgede yaşanan gelişmeler yakından takip ediliyor. İzmir Valiliği öncülüğünde düzenlenen toplantılarda, deprem riskine karşı alınabilecek önlemler masaya yatırılıyor. Prof. Dr. Naci Görür ve diğer yer bilimciler, Santorini’deki depremlerin Ege’deki fay hatları üzerindeki etkilerini incelemeye devam ediyor.
İZMİR VALİSİ SÜLEYMAN ELBAN AÇIKLADI
İzmir'de, Ege Denizi'ndeki sismik aktiviteye yönelik olası risk değerlendirmesi bölgesel koordinasyon toplantısı düzenlendi. İzmir Valisi Süleyman Elban, "Tüm modellemelere göre Santorini Adası civarında oluşacak bir deprem, tsunami ve volkanik patlamadan ilimizin etkilenme ihtimalinin çok az olduğu ya da olmadığı yapılan tüm modelleme sonucunda ortaya çıkmış durumda" dedi. Vali Elban, ayrıca orada bir volkan patlaması durumunda oluşacak maksimum kül oluşumunda da İzmir'de sıkıntıya yol açacak bir kül taşımının olmasının beklenmediğini kaydetti.
NACİ GÖRÜR'DEN AÇIKLAMA GELDİ
"Bugün Ege'de gördüğümüz deprem fırtınasının nedeni Afrika levhasının, Anadolu, Ege levhasının altına dalması, üsteki Anadolu levhasının gerilmesi ve lavların deniz tabanına çıkması. Bu çok evrilir ve gelişirse Anadolu'yu rahatsız edebilir. Öyle bir durum olduğunu düşünmüyorum. Çünkü bu tür deprem fırtınaları oldu.
Belli bir süre devam edip ondan sonra duruyor, Ege'de yaşanan depremlerin de öyle olacağını düşünüyorum. Çok büyük bir depremlere neden olursa kıyılarımızda, kıyıya yakın yerlerde çok çürük bina yıkılmalarına, tsunamiye neden olur. Aksi halde pek bir sorun olacağını düşünmüyorum. AFAD, hükümetimiz de gerekli önlemleri almış. Oradaki belediye başkanları tsunami olabilecek yerleri belirlemişler, halkı uyarmışlar. Tedbirler alınmış" dedi.
'ÖYLE BİR İNDİFANIN OLACAĞINI DÜŞÜNMÜYORUM'
Yunanistan'ın Santorini Adası'nda yaşanabilecek patlamanın etkileri hakkında konuşan Prof. Dr. Görür, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Herhangi bir volkan indifa ettiğini düşünelim. Kilometrelerce gökyüzüne çıkıyor, çıkardığı küller ve lavlar etrafa yayılıyor. Bazen atmosferde güneşin ışığını kapatıyor. O kadar yoğun oluyor. O zaman bu toz bulutunun kimyasal özelliklerini düşünürsen insan için çok zararlı. Solunum yolları yönüyle insanların salığını etkiliyor. Öyle bir indifanın olacağını düşünmüyorum. Öyle bir volkanın harekete geçtiğinin belirtileri yok. Volkan yer yüzüne kadar çıkıp fışkıracaksa belirli bir süreç içerisinde bu hareketi belli ediyor. Yapılan araştırmalarla bir volkan ne zaman patlayacak, neleri sürükleyecek, önceden araştırıyorlar. Böyle bir belirti yok. Deniz altında olan depremler söz konusu. Bir volkan hareketi yok. Yeryüzünde bir volkan faaliyeti yok."