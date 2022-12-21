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SAP Fioneer sigorta çözümleri için Lumnion ile çalışacak

Küresel teknoloji lideri SAP tarafından desteklenen ve yenilikçi yazılım çözümleri ve platformlarla finansal hizmetleri bir sonraki seviyeye taşımayı amaçlayan SAP Fioneer, “Yeni nesil sigortacılığı birlikte inşa etmek” mottosuyla oluşturduğu yeni programı “Amplify Insurtech”in global olarak ilk partneri olarak özellikle makine öğrenmesi ile modellemeler yapan ve sigortacılık fiyatlaması alanında uzman Lumnion’u seçti.

SAP Fioneer sigorta çözümleri için Lumnion ile çalışacak
HABERTURK.COM

Küresel teknoloji lideri SAP tarafından desteklenen ve yenilikçi yazılım çözümleri ve platformlarla finansal hizmetleri bir sonraki seviyeye taşımayı amaçlayan SAP Fioneer, “Yeni nesil sigortacılığı birlikte inşa etmek” mottosuyla oluşturduğu yeni programı “Amplify Insurtech”in global olarak ilk partneri olarak özellikle makine öğrenmesi ile modellemeler yapan ve sigortacılık fiyatlaması alanında uzman Lumnion’u seçti.

Dünyada 800’ün üzerinde finans şirketi ve dünyadaki en büyük sigorta şirketlerinin %50’si ile çalışan SAP Fioneer ortaklığı ile Lumnion, değişen pazar ihtiyaçları ve eğilimleri için birden çok çözüme çok kısa sürede erişebilecek. Ayrıca, bu ortaklık ile her iki tarafın da sigorta sektörüne ve sigorta teknolojilerine büyük katkı sağlayacağına inanıyoruz.

SİGORTA İÇİN DAHA FAZLA YENİLİK

Bu global ortaklık sayesinde Lumnion, SAP Fioneer’in ana sistemlerine entegre olarak, SAP Fioneer'in küresel erişimi aracılığıyla yeni müşteriler kazanıp, yeni pazarlarda özellikle de ilk aşamada Almanya ve DACH bölgesinde birlikte satışa başlayacak.

Lumnion CEO’su Cenk Tabakoğlu, “Bunun Lumnion açısından çok önemli bir gün olduğuna inanıyor, SAP Fioneer ile ortaklık yapmaktan ve SAP Fioneer’in ilk insurtech partneri olmaktan çok mutlu olduğumuzu belirtmek istiyorum. SAP Fioneer ile daha fazla pazar potansiyeline hitap etmeyi hedefliyoruz. Ağırlıklı olarak sigorta fiyatlandırması alanında makine öğrenimi yeteneklerinin kullanımı ve geliştirilmesi olmak üzere, sigorta sektörü için yeniliğe daha fazla odaklanacağız. Bu ortaklığın bize küresel SAP Fioneer ağı ve teknolojisine dayalı bütünsel ve yenilikçi hizmetlerle pazara hizmet etme fırsatı verdiğine inanıyoruz.” dedi.

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